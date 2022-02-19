https://arabic.sputniknews.com/20220219/الجيش-الأوكراني-ينفي-استهداف-دونباس-بالمدفعية-1058870875.html

الجيش الأوكراني ينفي استهداف دونباس بالمدفعية

الجيش الأوكراني ينفي استهداف دونباس بالمدفعية

نفى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، اليوم السبت، استهداف إقليم دونباس أو الأراضي الروسية بالمدفعية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T16:43+0000

2022-02-19T16:43+0000

2022-02-19T16:43+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وكتب القائد العسكري الأوكراني على حسابه في موقع فيسبوك، اليوم السبت: " نشرت وسائل الإعلام الروسية اليوم معلومات حول قصف مزعوم من قبل أوكرانيا لأراضي بالقرب من النقاط السكنية في منطقة روستوف".وأضاف: "لم تقم وحدات القوات المشتركة بأي قصف من منظومات المدفعية سواء في الأراضي المحتلة أو أراضي روسيا".يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد، أن القوات الأوكرانية قصفت عددا من المواقع المحاذية لمناطق سكنية.من جهته، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو قلقة للغاية من التقارير التي تتحدث عن "زيادة حادة في وتيرة القصف الأوكراني على إقليم دونباس، باستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك".وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.جدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية شرعت، في نيسان/ أبريل 2014، بعملية عسكرية على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؛ اللتين أعلنتا استقلالهما، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي جرى في كييف على السلطة الشرعية، في شباط / فبراير من ذات العام.

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