https://arabic.sputniknews.com/20220219/الجيش-اليمني-يعلن-السيطرة-على-مواقع-استراتيجية-جنوب-مأرب-1058879670.html

الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع "استراتيجية" جنوب مأرب

الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع "استراتيجية" جنوب مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، تحقيق تقدم ميداني وصفه بـ"الاستراتيجي"، إثر معارك مع جماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب الغنية... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة- سبوتنيك. وقال قائد جبهة الجُوبة قائد اللواء 143 مشاة في الجيش اليمني العميد الركن ذياب عبدالواحد القبلي نمران، حسب ما نقل عنه موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، إن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية [كيان قبلي موالٍ للجيش] خاضت معارك شرسة متزامنة مع قصف مدفعي وجوي استهدف تعزيزات وتجمعات للحوثيين".وأكد "تحرير مواقع عسكرية استراتيجية قريبة من جبال ملعاء الاستراتيجية، أهمها العروق الرملية المحاذية لجبل الفليحة وقرون البور، وسط خسائر مُني بها الحوثيون".وذكر أن "قوات الجيش والمقاومة بعد تحريرها لجبل الفليحة والعروق الرملية المحاذية له، تكون قد ضيقّت الخناق وقطعت خطوط الإمداد كلياً على الحوثيين في معسكر أم ريش التدريبي، وتمكنت من تطهير مواقع عسكرية استراتيجية تمهيداً لاستعادته".وقال العميد نمران إن "الانتصارات والتقدمات الميدانية على امتداد مسرح العمليات العسكرية في جبهات مأرب الجنوبية ستستمر لتحرير مركز مديرية الجُوبة جنوب مأرب".في سياق متصل، اتهمت الحكومة اليمنية، عبر وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، جماعة أنصار الله، بـ"استهداف مدرسة الوحدة في منطقة جراذا التابعة لمديرية حَريب [جنوب مأرب] بطائرة مفخخة أطلقتها عند خروج الطلاب من المدرسة، أدى انفجارها إلى إصابة ثلاثة أطفال نقلوا على إثرها إلى مستشفى عتق في محافظة شبوة [جنوب شرقي اليمن]".في المقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن "طيران العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن 6 غارات على مديريتي الجُوبة والوادي [جنوب مأرب]".ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الجيش اليمني تمكن قواته من السيطرة على عدّة مواقع في قرون البور والفليحة جنوب مأرب، إثر معارك أوقعت قتلى وجرحى، وذلك بعد يومين من استعادة مواقع كانت تتمركز فيها الجماعة، يمين الردهة والفليحة جنوب المحافظة ذاتها الغنية بالنفط، خلال هجوم "نوعي" على مسلحي الجماعة.وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير العام الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الجيش اليمني