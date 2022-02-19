https://arabic.sputniknews.com/20220219/الخارجية-الإسرائيلية-التصعيد-في-أوكرانيا-يمكن-أن-يكون-سريعا-وصعبا-1058871752.html

الخارجية الإسرائيلية: التصعيد في أوكرانيا يمكن أن يكون سريعا وصعبا

الخارجية الإسرائيلية: التصعيد في أوكرانيا يمكن أن يكون سريعا وصعبا

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن التصعيد في أوكرانيا يمكن أن يكون سريعا وصعبا، مجددة دعوتها للإسرائيليين هناك بالإسراع في مغادرة البلاد. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T16:59+0000

2022-02-19T16:59+0000

2022-02-19T16:59+0000

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جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية على حسابها في موقع تويتر، بعد تقييم للوضع أجرته اليوم، وسلسلة محادثات أجراها مدير عام الوزارة ألون أوشبيتس، مع الأطراف المعنية في مؤتمر ميونيخ حول الأحداث شرقي أوكرانيا.وقالت الوزارة إنها تجدد دعوتها للمواطنين الإسرائيليين إلى مغادرة أوكرانيا على الفور، معتبرة أن التصعيد يمكن أن يكون "سريعا وصعبا".وأضافت: " من أجل مساعدة المواطنين الإسرائيليين، قررت وزارة الخارجية إبقاء السفير ميخال بروديسكي وطاقم السفارة في كييف في الوقت الحالي، وافتتاح القسم القنصلي في السفارة وغدا (الأحد) بشكل استثنائي، من أجل توفير وثائق السفر للمواطنين المحتاجين لذلك".وأشارت الوزارة إلى أنها "تتابع التطورات وكذلك قرارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بإخلاء سفارتيهما في كييف، والانتقال إلى مدينة لفوف، من أجل الحفاظ على حياة مبعوثي إسرائيل في أوكرانيا مع توفير استجابة للمواطنين الإسرائيليين".وكانت إسرائيل قد شرعت في إجراءات لإعادة مواطنيها من أوكرانيا عبر تسيير رحلات جوية عاجلة.ويقدر عدد الجالية اليهودية في أوكرانيا بما بين 150 إلى 200 ألف يهودي، من بينهم 10-15 ألف إسرائيلي، منهم ما يزيد عن ألفي طالب، معظمهم من فلسطيني الداخل (عرب 48).وتصاعد الموقف على خط التماس في إقليم دونباس بشكل خطير، وتتجاهل كييف جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، ونشرت معظم الجيش على الحدود مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

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