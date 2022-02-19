https://arabic.sputniknews.com/20220219/الخارجية-الروسية-الولايات-المتحدة-تسحب-مراقبيها-من-أوكرانيا-لإخفاء-الحقيقة-عن-مواطنيها-1058870428.html
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تسحب مراقبيها من أوكرانيا لإخفاء الحقيقة عن مواطنيها
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تسحب مراقبيها من أوكرانيا لإخفاء الحقيقة عن مواطنيها
ردت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، على خطوة الولايات المتحدة بسحب مندوبيها من بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T16:17+0000
2022-02-19T16:17+0000
2022-02-19T16:17+0000
العالم
روسيا
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وجاء الرد الروسي من خلال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي قالت إن "الولايات المتحدة سحبت مراقبيها من بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا، وذلك لكي يقوموا بإخفاء حقيقة ما يحدث في دونباس أمام مواطنيهم والعالم".وأضافت زاخاروفا قائلة: "تسجل بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا انتهاكات يومية للقوات الأوكرانية بحق سكان دونباس، لهذا السبب ربما سحبت واشنطن مراقبيها من المواطنين الأمريكيين من البعثة حتى لا يكون هناك شهود يمكنهم اتهام حكومتهم بالكذب".وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الولايات المتحدة سحبت مراقبين من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا وموظفي السفارة الأمريكية في كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تسحب مراقبيها من أوكرانيا لإخفاء الحقيقة عن مواطنيها
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ردت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، على خطوة الولايات المتحدة بسحب مندوبيها من بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا.
وجاء الرد الروسي من خلال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي قالت إن "الولايات المتحدة سحبت مراقبيها من بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا، وذلك لكي يقوموا بإخفاء حقيقة ما يحدث في دونباس أمام مواطنيهم والعالم".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "تسجل بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا انتهاكات يومية للقوات الأوكرانية بحق سكان دونباس، لهذا السبب ربما سحبت واشنطن مراقبيها من المواطنين الأمريكيين من البعثة حتى لا يكون هناك شهود يمكنهم اتهام حكومتهم بالكذب".
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الولايات المتحدة سحبت مراقبين
من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا وموظفي السفارة الأمريكية في كييف.