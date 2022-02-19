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السعودية تخطط لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران

السعودية تخطط لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، إن المملكة تتطلع إلى تحديد موعد جولة خامسة من المحادثات المباشرة مع إيران رغم "عدم إحراز... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T17:27+0000

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كما أعرب الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، متحدثا في مؤتمر ميونيخ للأمن، عن أمله في أن تكون هناك رغبة جادة من قبل إيران لإيجاد "طريقة عمل جديدة" في المنطقة، بحسب وكالة "رويترز".تصريحات بن فرحان جاءت بعد وقت قليل من تأكيد نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، معتبرا أن هذا الأمر يعتمد قبل كل شيء على إرادة الرياض.جاء ذلك خلال لقاء أجراه عبداللهيان، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن بحثا خلاله القضايا الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.وأعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في وقت سابق اليوم، عن استعداد بلاده لاستضافة الجولة القادمة من المحادثات الإيرانية السعودية.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أكد أن بلاده على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية في إطار جولات المحادثات السابقة في بغداد، معتبرا أن موعد الجولة القادمة متعلق بقرار الرياض، وفقا لوكالة "فارس".وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، السبت الماضي، عن استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول إلى نتيجة.وشدد رئيسي، بحسب البيان، على ضرورة أن "يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين".وتخوض السعودية وإيران صراعات بالوكالة في أنحاء المنطقة بما في ذلك اليمن، بحسب "رويترز".

https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزير-الخارجية-الإيراني-مواصلة-المحادثات-مع-السعودية-يعتمد-على-إرادة-الرياض-1058864551.html

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