https://arabic.sputniknews.com/20220219/السلطات-اليونانية-12-شخصا-مازالوا-مفقودين-بعد-حريق-العبارة-1058879948.html
السلطات اليونانية: 12 شخصا مازالوا مفقودين بعد حريق العبارة
السلطات اليونانية: 12 شخصا مازالوا مفقودين بعد حريق العبارة
قالت السلطات اليونانية، اليوم السبت، إن 12 شخصا مازالوا مفقودين بعد أن التهمت النيران عبارة كانت في الطريق من اليونان إلى إيطاليا في وقت مبكر أمس الجمعة، بينما... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
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اليونان
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وأظهر بث حي نقلته وكالة رويترز تصاعد أعمدة الدخان من العبارة يوروفيري أولمبيا، التي ترفع علم إيطاليا، بينما يوجه رجال إطفاء خراطيم المياه إليها من سفينة مجاورة.وكانت العبارة التي يبلغ طولها 183 مترا تبحر من إيجومنيتسا، أكبر ميناء في غرب اليونان، متجهة إلى ميناء برينديزي الإيطالي.وقال خفر السواحل اليوناني إن الركاب المفقودين من بلغاريا واليونان وتركيا وليتوانيا.وقالت وزارة الخارجية البلغارية إن 127 بلغاريا كانوا على متن العبارة.وقال وزير الشحن البحري جيانيس بلاكيوتاكيس لتلفزيون سكاي، إن السلطات سيكون لديها المزيد من الأدلة حول سبب الحريق بمجرد سحب العبارة إلى مكان آمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/إسرائيل-تبحث-توسيع-التعاون-العسكري-مع-اليونان-وقبرص-رصيد-إستراتيجي-1058718455.html
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اليونان, أخبار العالم الآن
السلطات اليونانية: 12 شخصا مازالوا مفقودين بعد حريق العبارة
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قالت السلطات اليونانية، اليوم السبت، إن 12 شخصا مازالوا مفقودين بعد أن التهمت النيران عبارة كانت في الطريق من اليونان إلى إيطاليا في وقت مبكر أمس الجمعة، بينما تحاول فرق الإطفاء السيطرة على الحريق لثاني يوم على التوالي مع سحب العبارة قرب الشاطئ.
وأظهر بث حي نقلته وكالة رويترز تصاعد أعمدة الدخان من العبارة يوروفيري أولمبيا، التي ترفع علم إيطاليا، بينما يوجه رجال إطفاء خراطيم المياه إليها
من سفينة مجاورة.
وكان على متن العبارة 241 راكبا و51 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق أمس الجمعة، ونقلت قوارب إنقاذ معظم من تم إنقاذهم وعددهم 280 إلى جزيرة كورفو اليونانية.
وكانت العبارة التي يبلغ طولها 183 مترا تبحر من إيجومنيتسا، أكبر ميناء في غرب اليونان، متجهة إلى ميناء برينديزي الإيطالي.
وقال خفر السواحل اليوناني إن الركاب المفقودين من بلغاريا واليونان وتركيا وليتوانيا.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية إن 127 بلغاريا كانوا على متن العبارة.
وقال وزير الشحن البحري جيانيس بلاكيوتاكيس لتلفزيون سكاي، إن السلطات سيكون لديها المزيد من الأدلة حول سبب الحريق بمجرد سحب العبارة إلى مكان آمن.