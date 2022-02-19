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"الشباب" الصومالية تتبنى تفجيرا أسقط 15 قتيلا في مطعم مزدحم
"الشباب" الصومالية تتبنى تفجيرا أسقط 15 قتيلا في مطعم مزدحم
أعلنت حركة "الشباب" الصومالية، اليوم السبت، مسؤوليتها عن تفجير مطعم مزدحم أسقط 15 قتيلا و20 مصابا. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T12:59+0000
2022-02-19T12:59+0000
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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة الصومالية قولها بأن "15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بعد أن فجر انتحاري سترة ناسفة في مطعم مزدحم في وقت الغداء في مدينة بلدوين، عاصمة محافظة هيران الصومالية".وأوضح المتحدث باسم الشرطة الصومالية، ديني روبلي أحمد، بأن معظم القتلى من المدنيين، كما أصيب 20 آخرون، مشيرا إلى أن الانفجار تسبب في "أضرار جسيمة"،ويأتي تبني حركة "الشباب" المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم، وسط عملية إجراء الانتخابات البرلمانية التي طال تأجيلها والتي غالبا ما تشهد توترات.وفي وقت سابق، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال، جيمس سوان، خلال اجتماع لمجلس الأمن، القادة السياسيين في الصومال إلى استكمال انتخابات مجلس النواب وإعطاء النساء حقهن في المشاركة والتمثيل بها.وأضاف سوان أن "الانتخابات الوطنية في الصومال تأخرت حتى الآن أكثر من عام عن الجدول الزمني المحدد لها في الدستور".
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العالم العربي

"الشباب" الصومالية تتبنى تفجيرا أسقط 15 قتيلا في مطعم مزدحم

12:59 GMT 19.02.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILEحركة الشباب الصومالية
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILE
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أعلنت حركة "الشباب" الصومالية، اليوم السبت، مسؤوليتها عن تفجير مطعم مزدحم أسقط 15 قتيلا و20 مصابا.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة الصومالية قولها بأن "15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بعد أن فجر انتحاري سترة ناسفة في مطعم مزدحم في وقت الغداء في مدينة بلدوين، عاصمة محافظة هيران الصومالية".
وأوضح المتحدث باسم الشرطة الصومالية، ديني روبلي أحمد، بأن معظم القتلى من المدنيين، كما أصيب 20 آخرون، مشيرا إلى أن الانفجار تسبب في "أضرار جسيمة"،
ويأتي تبني حركة "الشباب" المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم، وسط عملية إجراء الانتخابات البرلمانية التي طال تأجيلها والتي غالبا ما تشهد توترات.
وفي وقت سابق، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال، جيمس سوان، خلال اجتماع لمجلس الأمن، القادة السياسيين في الصومال إلى استكمال انتخابات مجلس النواب وإعطاء النساء حقهن في المشاركة والتمثيل بها.
وأضاف سوان أن "الانتخابات الوطنية في الصومال تأخرت حتى الآن أكثر من عام عن الجدول الزمني المحدد لها في الدستور".
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