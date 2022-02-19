https://arabic.sputniknews.com/20220219/الشرطة-الإيطالية-تعتقل-مصريا-يشتبه-في-تهريبه-مهاجرين-1058874424.html
الشرطة الإيطالية تعتقل مصريا يشتبه في تهريبه مهاجرين
الشرطة الإيطالية تعتقل مصريا يشتبه في تهريبه مهاجرين
أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، إلقاء القبض على مواطن مصري يشتبه في تورطه في تهريب مهاجرين في رحلة بحرية تسببت في وفاة 7 أشخاص. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T18:12+0000
2022-02-19T18:12+0000
2022-02-19T18:12+0000
إيطاليا
مهاجر غير شرعي
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المشتبه به يواجه تهما بتنظيم رحلة خطيرة على متن مركب كان على متنه 287 مهاجرا من ليبيا.وخلال الرحلة التي كانت عبر البحر المتوسط عانى غالبية المهاجرين من البرد عندما أنقذهم خفر السواحل في 25 كانون الثاني/يناير.وذكرت الشرطة في مدينة أغريجنتو في صقلية أن المعاناة على متن المركب المكتظ البالغ طوله 16 مترا انتهت بوفاة 7 أشخاص من بنغلاديش بسبب انخفاض حرارة أجسامهم.وقالت الشرطة إن المصري الموقوف في الـ 38 من عمره وتعرف عليه شهود عيان ناجون، مشيرة إلى أنه صدر حكم بحقه على خلفية جريمة تهريب بشر في 2011.ولم يشكل طقس الشتاء البارد هذا العام عائقا أمام المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.ووفقا لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة فإن نحو 10,570 مهاجر وصلوا منذ بداية العام الحالي إلى أوروبا بحرا، من بين مجموعة 11,986 مهاجر. وقضى 229 أو فقدوا أثناء محاولة الوصول إلى القارة الأوروبية.
https://arabic.sputniknews.com/20211003/تونس-إحباط-هجرة-غير-شرعية-إلى-إيطاليا-1050324691.html
إيطاليا
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سبوتنيك عربي
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إيطاليا, مهاجر غير شرعي
الشرطة الإيطالية تعتقل مصريا يشتبه في تهريبه مهاجرين
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أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، إلقاء القبض على مواطن مصري يشتبه في تورطه في تهريب مهاجرين في رحلة بحرية تسببت في وفاة 7 أشخاص.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المشتبه به يواجه تهما بتنظيم رحلة خطيرة على متن مركب
كان على متنه 287 مهاجرا من ليبيا.
وخلال الرحلة التي كانت عبر البحر المتوسط عانى غالبية المهاجرين من البرد عندما أنقذهم خفر السواحل في 25 كانون الثاني/يناير.
وذكرت الشرطة في مدينة أغريجنتو في صقلية أن المعاناة على متن المركب المكتظ البالغ طوله 16 مترا انتهت بوفاة 7 أشخاص من بنغلاديش بسبب انخفاض حرارة أجسامهم.
وقالت الشرطة إن المصري الموقوف في الـ 38 من عمره وتعرف عليه شهود عيان ناجون، مشيرة إلى أنه صدر حكم بحقه على خلفية جريمة تهريب بشر في 2011.
ولم يشكل طقس الشتاء البارد هذا العام عائقا أمام المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا
عبر البحر المتوسط.
ووفقا لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة فإن نحو 10,570 مهاجر وصلوا منذ بداية العام الحالي إلى أوروبا بحرا، من بين مجموعة 11,986 مهاجر. وقضى 229 أو فقدوا أثناء محاولة الوصول إلى القارة الأوروبية.