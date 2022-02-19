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الشرطة الكندية تعتقل 4 من المنظمين الرئيسيين لاحتجاجات سائقي الشاحنات
الشرطة الكندية تعتقل 4 من المنظمين الرئيسيين لاحتجاجات سائقي الشاحنات
أكدت الشرطة الكندية أنها اعتقلت 4 من المنظمين الرئيسيين لاحتجاجات سائقي الشاحنات ضد القيود الخاصة بفيروس كورونا. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T06:25+0000
2022-02-19T06:28+0000
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وحسب بيان نشرته "رويترز" قالت الشرطة الكندية "تم بالفعل اعتقال أربعة من المنظمين الرئيسيين وتم القبض على أكثر من 100 متظاهر".وأوضح البيان أن مئات من الضباط، منهم الخيالة، قاموا بتشكيل صفوف ودفع المتظاهرين ببطء بعيدًا عن سياراتهم.وأوضح البيان أن المتظاهرين أظهروا "سلوكا عدائيا"، مشيرا إلى أنه وبمجرد حضور الخيالة استطاعوا "خلق مساحة" وإبعادهم عن أماكن تجمعهم.وقال: "كانت هناك لحظات كثيرة من التوتر يوم الجمعة، وتم سحب بعض المتظاهرين من سياراتهم، بينما تم إلقاء الآخرين الذين قاوموا تقدم الشرطة على الأرض وربطوا أيديهم خلف ظهورهم".وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد لجأ يوم الاثنين الماضي إلى سلطات الطوارئ لمنح حكومته سلطات أوسع لوقف الاحتجاجات.وبعد أن تضخمت حشود المتظاهرين في ثلاثة أيام نهاية الأسبوع السابق، أقامت الشرطة 100 حاجز طرق حول قلب وسط المدينة يوم الجمعة لمنع الناس من الوصول ومنع الطعام والوقود من الدخول.وعندما قامت الشرطة بإخلاء المتظاهرين من الشوارع، جاءت ما لا يقل عن 12 شاحنة سحب لنقل الشاحنات ومركبات الاحتجاج الأخرى التي كانت لا تزال متوقفة في وسط المدينة.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/كندا-تهدد-سائقي-الشاحنات-المحتجين-على-تفويضات-لقاح-كورونا-بتجميد-حساباتهم-المصرفية-1058613309.html
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أخبار كندا, فيروس كورونا

الشرطة الكندية تعتقل 4 من المنظمين الرئيسيين لاحتجاجات سائقي الشاحنات

06:25 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 06:28 GMT 19.02.2022)
© REUTERS / JOHN MORRISإجراءات مواجهة فيروس كورونا في كندا
إجراءات مواجهة فيروس كورونا في كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / JOHN MORRIS
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أكدت الشرطة الكندية أنها اعتقلت 4 من المنظمين الرئيسيين لاحتجاجات سائقي الشاحنات ضد القيود الخاصة بفيروس كورونا.
وحسب بيان نشرته "رويترز" قالت الشرطة الكندية "تم بالفعل اعتقال أربعة من المنظمين الرئيسيين وتم القبض على أكثر من 100 متظاهر".
متظاهرون يلعبون الهوكي الشوارع بينما يواصل المتظاهرون الاحتجاج على تفويضات التطعيم ضد كورونا التي نفّذها رئيس الوزراء جاستن ترودو في أوتاوا، كندا 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
كندا تهدد سائقي الشاحنات المحتجين على تفويضات لقاح كورونا بتجميد حساباتهم المصرفية
15 فبراير, 10:57 GMT
وأوضح البيان أن مئات من الضباط، منهم الخيالة، قاموا بتشكيل صفوف ودفع المتظاهرين ببطء بعيدًا عن سياراتهم.
وأوضح البيان أن المتظاهرين أظهروا "سلوكا عدائيا"، مشيرا إلى أنه وبمجرد حضور الخيالة استطاعوا "خلق مساحة" وإبعادهم عن أماكن تجمعهم.
ولفت البيان إلى أن الشرطة الكندية عملت اليوم السبت على إعادة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة، بعد أن احتلت الشاحنات والمتظاهرون وسط مدينة أوتاوا لأكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجا على قيود تفشي الوباء، لافتا إلى أن حملة تطهير المدينة بدأت أمس الجمعة واستمرت حتى الليل.
وقال: "كانت هناك لحظات كثيرة من التوتر يوم الجمعة، وتم سحب بعض المتظاهرين من سياراتهم، بينما تم إلقاء الآخرين الذين قاوموا تقدم الشرطة على الأرض وربطوا أيديهم خلف ظهورهم".
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد لجأ يوم الاثنين الماضي إلى سلطات الطوارئ لمنح حكومته سلطات أوسع لوقف الاحتجاجات.
وكان من المقرر أن يناقش المشرعون هذه الصلاحيات المؤقتة يوم الجمعة لكن مجلس العموم علق جلسته مشيرا إلى نشاط للشرطة.
وبعد أن تضخمت حشود المتظاهرين في ثلاثة أيام نهاية الأسبوع السابق، أقامت الشرطة 100 حاجز طرق حول قلب وسط المدينة يوم الجمعة لمنع الناس من الوصول ومنع الطعام والوقود من الدخول.
وعندما قامت الشرطة بإخلاء المتظاهرين من الشوارع، جاءت ما لا يقل عن 12 شاحنة سحب لنقل الشاحنات ومركبات الاحتجاج الأخرى التي كانت لا تزال متوقفة في وسط المدينة.
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