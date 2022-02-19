https://arabic.sputniknews.com/20220219/الشرطة-الكندية-تنهي-احتجاج-سائقي-الشاحنات-أمام-البرلمان-وتعتقل-العشرات-1058875326.html
الشرطة الكندية تنهي احتجاج سائقي الشاحنات أمام البرلمان وتعتقل العشرات
الشرطة الكندية تنهي احتجاج سائقي الشاحنات أمام البرلمان وتعتقل العشرات
تمكنت الشرطة الكندية من إنهاء اعتصام سائقي الشاحنات، الذين كانوا يحاصرون مبنى البرلمان في العاصمة أوتاوا وألقت القبض على عشرات الأشخاص. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T18:39+0000
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ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الشرطة تعاملت بحزم لإنهاء احتجاجات سائقي الشاحنات ضد القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.واستطاعت الشرطة السيطرة على الشاحنات التي كانت تغلق الطرق واستعادة السيطرة على الشارع الواقع أمام مبنى البرلمان، الذي تمركز فيه المحتجون منذ نحو 3 أسابيع.ولفتت الوكالة إلى قول أحد المحتجين إنه تم إزاحتهم من هذا الموقع المهم أمام البرلمان وأنه لم يعد هناك محتجين أو شاحنات.وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الشرطة اعتقلت نحو 100 شخص بينهم 4 من منظمي الاحتجاجات، بينما تمكن مئات الضباط من دفع المتظاهرين ببطء بعيدا عن سياراتهم التي تم السيطرة عليها لاحقا.وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق، أن الشرطة الكندية تحاول إعادة الحياة إلى طبيعتها اليوم السبت، بعدما سيطر المحتجون على قلب المدينة منذ أسابيع.يذكر أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أعلن، الاثنين الماضي، اللجوء إلى سلطات الطوارئ، لمنح الحكومة سلطة أكبر لوقف الاحتجاجات.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/الشرطة-الكندية-تعتقل-محتجين-لإعادة-فتح-جسر-رئيسي-مع-أمريكا-1058521280.html
https://arabic.sputniknews.com/20220219/الشرطة-الكندية-تعتقل-4-من-المنظمين-الرئيسيين-لاحتجاجات-سائقي-الشاحنات-1058844877.html
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الشرطة الكندية تنهي احتجاج سائقي الشاحنات أمام البرلمان وتعتقل العشرات
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تمكنت الشرطة الكندية من إنهاء اعتصام سائقي الشاحنات، الذين كانوا يحاصرون مبنى البرلمان في العاصمة أوتاوا وألقت القبض على عشرات الأشخاص.
ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الشرطة تعاملت بحزم لإنهاء احتجاجات سائقي الشاحنات ضد القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.
واستطاعت الشرطة السيطرة على الشاحنات
التي كانت تغلق الطرق واستعادة السيطرة على الشارع الواقع أمام مبنى البرلمان، الذي تمركز فيه المحتجون منذ نحو 3 أسابيع.
ويضم الشارع الواقع أمام مبنى البرلمان العديد من المقرات الحكومية وبسبب أهميته الكبيرة حاول المحتجون السيطرة عليه لما يمثله من ورقة ضغط قوية على الحكومة.
ولفتت الوكالة إلى قول أحد المحتجين إنه تم إزاحتهم من هذا الموقع المهم أمام البرلمان وأنه لم يعد هناك محتجين أو شاحنات
.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الشرطة اعتقلت نحو 100 شخص بينهم 4 من منظمي الاحتجاجات، بينما تمكن مئات الضباط من دفع المتظاهرين ببطء بعيدا عن سياراتهم التي تم السيطرة عليها لاحقا.
وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق، أن الشرطة الكندية
تحاول إعادة الحياة إلى طبيعتها اليوم السبت، بعدما سيطر المحتجون على قلب المدينة منذ أسابيع.
يذكر أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أعلن، الاثنين الماضي، اللجوء إلى سلطات الطوارئ، لمنح الحكومة سلطة أكبر لوقف الاحتجاجات.