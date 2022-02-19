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https://arabic.sputniknews.com/20220219/الصين-تعرض-مروحيات-هجومية-بقدرات-شبحية-1058872262.html
الصين تعرض مروحيات هجومية بقدرات شبحية
الصين تعرض مروحيات هجومية بقدرات شبحية
عرضت الصين مروحيات هجومية بقدرات شبحية خلال مشاركتها في معرض سنغافورة الجوي، الذي أقيم الأسبوع الماضي. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T17:13+0000
2022-02-19T17:13+0000
رصد عسكري
الصين
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ذكرت ذلك مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الصين عرضت المروحية الهجومية "زد - 10"، التي تجمع بين مميزات المروحية الأمريكية "إيه إتش - 64 أباتشي" ومميزات أخرى تمتلكها العديد من المروحيات الهجومية في الحديثة.وتتميز هذ الفئة من المروحيات الصينية بأن تسليحها يضم صواريخ "جو - جو" وصواريخ "جو - أرض" إضافة إلى مدفع رشاش عيار 23 ملم.ويمكن للمروحية أن تحمل 16 صاروخا مضادا للدبابات و4 قواذف صاروخية بـ 7 فوهات، أو أنواع أخرى من القواذف الصاروخية إضافة إلى إمكانية تسليحها بصواريخ "جو - جو" طراز "تي واي - 90".وتقول المجلة إن الصين تقول إن كفاءة الطائرة في التعامل مع أهداف معادية تصل إلى 85 في المئة وأن مروحية واحدة يمكنها تدمير 6 دبابات على الأقل عندما يتم استخدامها ضد التشكيلات البرية للعدو.
الصين
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رصد عسكري, الصين

الصين تعرض مروحيات هجومية بقدرات شبحية

17:13 GMT 19.02.2022
© AP Photo / Andy Wongمروحية صينية
مروحية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Andy Wong
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عرضت الصين مروحيات هجومية بقدرات شبحية خلال مشاركتها في معرض سنغافورة الجوي، الذي أقيم الأسبوع الماضي.
ذكرت ذلك مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الصين عرضت المروحية الهجومية "زد - 10"، التي تجمع بين مميزات المروحية الأمريكية "إيه إتش - 64 أباتشي" ومميزات أخرى تمتلكها العديد من المروحيات الهجومية في الحديثة.
وتصنع الصين عدة نسخ من الطائرة منها "زد - 10 إم إي" و"زد - 19 إي" و"زد - 9 دبليو إي".
وتتميز هذ الفئة من المروحيات الصينية بأن تسليحها يضم صواريخ "جو - جو" وصواريخ "جو - أرض" إضافة إلى مدفع رشاش عيار 23 ملم.
ويصل مدى هذه المروحيات إلى ألف و120 كيلومترا ويصل وزنها فارغة إلى نحو 5.1 طن.
ويمكن للمروحية أن تحمل 16 صاروخا مضادا للدبابات و4 قواذف صاروخية بـ 7 فوهات، أو أنواع أخرى من القواذف الصاروخية إضافة إلى إمكانية تسليحها بصواريخ "جو - جو" طراز "تي واي - 90".
وتقول المجلة إن الصين تقول إن كفاءة الطائرة في التعامل مع أهداف معادية تصل إلى 85 في المئة وأن مروحية واحدة يمكنها تدمير 6 دبابات على الأقل عندما يتم استخدامها ضد التشكيلات البرية للعدو.
© Sputnikمواصفات مروحية النقل الثقيل "سي إتش 53 كيه" سيكوريسكي
مواصفات مروحية النقل الثقيل سي إتش 53 كيه سيكوريسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
مواصفات مروحية النقل الثقيل "سي إتش 53 كيه" سيكوريسكي
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