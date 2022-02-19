https://arabic.sputniknews.com/20220219/الصين-يجب-أن-نصغي-للمخاوف-الروسية-المعقولة-واتفاقيات-مينسك-هي-الإطار-الوحيد-لحل-أزمة-أوكرانيا-1058860297.html

الصين: يجب أن نصغي للمخاوف الروسية المعقولة... واتفاقيات مينسك هي الإطار الوحيد لحل أزمة أوكرانيا

الصين: يجب أن نصغي للمخاوف الروسية المعقولة... واتفاقيات مينسك هي الإطار الوحيد لحل أزمة أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، أن "سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها يجب أن تصان لأن هذا يتوافق ‏مع سياسة الأمم المتحدة وسياسة الصين... لكن... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T13:05+0000

2022-02-19T13:05+0000

2022-02-19T13:05+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وتابع في كلمته أمام مؤتمر ميونغ للأمن: "علينا معارضة إطلاق أي حرب باردة أخرى وأن نسعى للسلام، ونؤكد أن أمن أي منطقة لا يمكن تحقيقه من خلال فرض حصار عسكري هنا أو هناك".كما شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن اتفاقيات مينسك هي الطريقة الوحيدة لحل أزمة أوكرانيا، داعيا إلى الالتزام بها كونها مصدّق عليها من جانب مجلس الأمن.وشهدت الأيام الأخيرة توتر الأوضاع، بعد ترويج واشنطن وحلفائها الغربيين مزاعم عن غزو روسي وشيك إلى أوكرانيا.يأتي ذلك فيما تنفي روسيا تلك الاتهامات كليا، مؤكدة مطالبتها بوجود ضماناتت أمنية بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.وشهدت منطقة الصراع شرقي أوكرانيا، أمس الجمعة، أعنف قصف مدفعي منذ سنوات، بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي، يملك سنوات من الخبرة المباشرة في هذا الصراع، لوكالة "رويترز".وأعلن رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اليوم السبت، التعبئة العامة.وقال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، في مقطع مصور: "أحث أبناء الوطن الذين هم في الاحتياط على القدوم إلى المفوضيات العسكرية. لقد وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة".وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك في إقليم دونباس إلى مقاطعة روستوف في روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220219/أوكرانيا-تعلن-عن-مقتل-أول-جنودها-خلال-تبادل-القصف-مع-دونباس-1058851770.html

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