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الطقس السيء يقتل مصريا أثناء سيره في الشارع
الطقس السيء يقتل مصريا أثناء سيره في الشارع
تسبب الطقس السيء في مصرع مواطن مصري إثر سقوط جزء من شرفة مبنى قديم عليه أثناء مروره في أحد الشوارع بصعيد مصر. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T20:48+0000
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ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الرياح الشديدة تسببت في انهيار سور شرفة مبنى قديم عليه مما تسبب في وفاته.ولفتت إلى أن الحادث وقع في إحدى مراكز محافظة أسيوط في صعيد مصر، مشيرة إلى أن الضحية توفي أثناء نقله إلى المستشفى بسبب إصابته البالغة.وتشهد مصر تقلبات في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد من تساقط أمطار بمستويات متفاوتة وهبوب الرياح التي يكون بعضها مثير للأتربة.وتقول الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في تقرير عن حالة الجو اليوم السبت، إن منطقة شمال الصعيد، تشهد فرص تساقط أمطار مع وجود نشاط للرياح المثيرة للأتربة.
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منوعات, أخبار مصر الآن

الطقس السيء يقتل مصريا أثناء سيره في الشارع

20:48 GMT 19.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالطقس السيء في مصر
الطقس السيء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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تسبب الطقس السيء في مصرع مواطن مصري إثر سقوط جزء من شرفة مبنى قديم عليه أثناء مروره في أحد الشوارع بصعيد مصر.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الرياح الشديدة تسببت في انهيار سور شرفة مبنى قديم عليه مما تسبب في وفاته.
ولفتت إلى أن الحادث وقع في إحدى مراكز محافظة أسيوط في صعيد مصر، مشيرة إلى أن الضحية توفي أثناء نقله إلى المستشفى بسبب إصابته البالغة.
وتشهد مصر تقلبات في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد من تساقط أمطار بمستويات متفاوتة وهبوب الرياح التي يكون بعضها مثير للأتربة.
وتقول الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في تقرير عن حالة الجو اليوم السبت، إن منطقة شمال الصعيد، تشهد فرص تساقط أمطار مع وجود نشاط للرياح المثيرة للأتربة.
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