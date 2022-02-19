https://arabic.sputniknews.com/20220219/الطقس-السيء-يقتل-مصريا-أثناء-سيره-في-الشارع-1058878930.html
الطقس السيء يقتل مصريا أثناء سيره في الشارع
الطقس السيء يقتل مصريا أثناء سيره في الشارع
تسبب الطقس السيء في مصرع مواطن مصري إثر سقوط جزء من شرفة مبنى قديم عليه أثناء مروره في أحد الشوارع بصعيد مصر. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T20:48+0000
2022-02-19T20:48+0000
2022-02-19T20:48+0000
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ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الرياح الشديدة تسببت في انهيار سور شرفة مبنى قديم عليه مما تسبب في وفاته.ولفتت إلى أن الحادث وقع في إحدى مراكز محافظة أسيوط في صعيد مصر، مشيرة إلى أن الضحية توفي أثناء نقله إلى المستشفى بسبب إصابته البالغة.وتشهد مصر تقلبات في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد من تساقط أمطار بمستويات متفاوتة وهبوب الرياح التي يكون بعضها مثير للأتربة.وتقول الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في تقرير عن حالة الجو اليوم السبت، إن منطقة شمال الصعيد، تشهد فرص تساقط أمطار مع وجود نشاط للرياح المثيرة للأتربة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار مصر الآن
الطقس السيء يقتل مصريا أثناء سيره في الشارع
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تسبب الطقس السيء في مصرع مواطن مصري إثر سقوط جزء من شرفة مبنى قديم عليه أثناء مروره في أحد الشوارع بصعيد مصر.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الرياح الشديدة
تسببت في انهيار سور شرفة مبنى قديم عليه مما تسبب في وفاته.
ولفتت إلى أن الحادث وقع في إحدى مراكز محافظة أسيوط في صعيد مصر، مشيرة إلى أن الضحية توفي أثناء نقله إلى المستشفى بسبب إصابته البالغة.
وتشهد مصر تقلبات في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد
من تساقط أمطار بمستويات متفاوتة وهبوب الرياح التي يكون بعضها مثير للأتربة.
وتقول الهيئة العامة للأرصاد الجوية
المصرية، في تقرير عن حالة الجو اليوم السبت، إن منطقة شمال الصعيد، تشهد فرص تساقط أمطار مع وجود نشاط للرياح المثيرة للأتربة.