https://arabic.sputniknews.com/20220219/الطوارئ-الروسية-جاهزون-لنقل-اللاجئين-من-روستوف-إلى-مدن-أخرى-بواسطة-القطارات-1058862120.html
الطوارئ الروسية: جاهزون لنقل اللاجئين من روستوف إلى مدن أخرى بواسطة القطارات
الطوارئ الروسية: جاهزون لنقل اللاجئين من روستوف إلى مدن أخرى بواسطة القطارات
أعلن القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر تشيبريان، أن شركة السكك الحديدية الروسية تستعد لإرسال قطاراتها إلى منطقة روستوف لنقل اللاجئين من دونباس إلى... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T13:59+0000
2022-02-19T13:59+0000
2022-02-19T13:59+0000
روسيا
العالم
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وقال تشيبريان خلال مؤتمره الصحفي إن "السكك الحديدية الروسية جاهزة لتوفير القطارات لنقل اللاجئين إلى مناطق أخرى من روسيا. كما سيتم تزويدهم بوجبات الطعام خلال الرحلات وسيتم الترحيب بهم بحرارة في المناطق التي يودون الذهاب إليها".أعلنت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان، أمس الجمعة، عن إجلاء مواطنيهما إلى منطقة روستوف الروسية بسبب تصعيد التوترات.وقال المتحدث باسم وزير الطوارئ الروسي بالإنابة إن "25 ألف مواطن عبروا الحدود"، مضيفًا أن هؤلاء هم من استخدموا سيارات شخصية".ودخلت إدارة الطوارئ في منطقة روستوف الروسية في حالة تأهب قصوى بسبب وصول اللاجئين من جمهورية لوغانسك.وقالت خدمة الطوارئ الروسية في بيان: "حاليًا، تم وضع وزارة الطوارئ الروسية في منطقة روستوف في حالة تأهب قصوى. للمساعدة في تنظيم العمل، تم إرسال مجموعات تشغيلية إلى نقاط التفتيش. ومن بينهم متخصصون من وزارة الطوارئ الروسية وهيئة حماية المستهلك ووزارة الصحة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الطوارئ الروسية: جاهزون لنقل اللاجئين من روستوف إلى مدن أخرى بواسطة القطارات
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أعلن القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر تشيبريان، أن شركة السكك الحديدية الروسية تستعد لإرسال قطاراتها إلى منطقة روستوف لنقل اللاجئين من دونباس إلى مناطق أخرى.
وقال تشيبريان خلال مؤتمره الصحفي إن "السكك الحديدية الروسية جاهزة لتوفير القطارات لنقل اللاجئين إلى مناطق أخرى من روسيا. كما سيتم تزويدهم بوجبات الطعام خلال الرحلات وسيتم الترحيب بهم بحرارة في المناطق التي يودون الذهاب إليها".
أعلنت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان، أمس الجمعة، عن إجلاء مواطنيهما إلى منطقة روستوف الروسية بسبب تصعيد التوترات.
وقال المتحدث باسم وزير الطوارئ الروسي بالإنابة إن "25 ألف مواطن عبروا الحدود"، مضيفًا أن هؤلاء هم من استخدموا سيارات شخصية".
ودخلت إدارة الطوارئ في منطقة روستوف الروسية في حالة تأهب قصوى
بسبب وصول اللاجئين من جمهورية لوغانسك.
وقالت خدمة الطوارئ الروسية في بيان: "حاليًا، تم وضع وزارة الطوارئ الروسية في منطقة روستوف في حالة تأهب قصوى. للمساعدة في تنظيم العمل، تم إرسال مجموعات تشغيلية إلى نقاط التفتيش. ومن بينهم متخصصون من وزارة الطوارئ الروسية وهيئة حماية المستهلك ووزارة الصحة".