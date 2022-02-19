https://arabic.sputniknews.com/20220219/العاصفة-يونس-تتسبب-بانقطاع-الكهرباء-عن-أكثر-من-مليون-منزل-في-بريطانيا-فيديو-1058855779.html

العاصفة "يونيس" تتسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل في بريطانيا... فيديو

العاصفة "يونيس" تتسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل في بريطانيا... فيديو

أعلنت السلطات البريطانية أن أكثر من 200 ألف منزل لا تزال دون كهرباء في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، بعد أن تسببت العاصفة "يونيس" بانقطاع الكهرباء عن أكثر من... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T11:24+0000

2022-02-19T11:24+0000

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وحسب "رويترز"، قالت مؤسسة شبكات الطاقة البريطانية إنه حتى الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، تم إعادة التيار الكهربائي لـ 1.2 مليون عميل.وأضافت أنه ما زال هناك نحو 226 ألفا دون كهرباء، معظمهم في جنوب إنجلترا وشرقي البلاد وجنوبي ويلز.ونقلت "رويترز" عن مسؤولين بريطانيين قولهم، إن "هذا الرقم ينخفض ​​طوال الوقت ويعمل المهندسون على مدار الساعة لإعادة التيار للمنازل". وجلبت العاصفة الأطلسية الشرسة إلى بريطانيا رياحا قياسية وصلت سرعتها إلى 122 ميلًا في الساعة (196 كم / ساعة)، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وتسبب في اضطراب واسع النطاق.هذه ظاهرة غير مسبوقة في بريطانيا، في حين ضربت رياح بسرعة تفوق 110 كلم في الساعة مطار هيثرو بلندن.ودعت مصلحة الأرصاد الجوية البريطانية ملايين البريطانيين للبقاء في منازلهم بعد أن أصدرت مستوى إنذار أحمر هو الأعلى، وهذه المرة الأولى التي توضع فيها العاصمة البريطانية عند مستوى التأهب هذا، منذ بدء تطبيق هذا النظام عام 2011.لا تزال العاصفة "يونيس" تجتاح، صباح اليوم السبت، شمال غربي أوروبا مع توقع هبوب رياح عاتية مخلفة أضرارا مادية جسيمة.

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