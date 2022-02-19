العاصفة "يونيس" تتسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل في بريطانيا... فيديو
11:24 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 19.02.2022)
© AFP 2022 / Alexander NEMENOVعلم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا
© AFP 2022 / Alexander NEMENOV
أعلنت السلطات البريطانية أن أكثر من 200 ألف منزل لا تزال دون كهرباء في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، بعد أن تسببت العاصفة "يونيس" بانقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل يوم الجمعة.
وحسب "رويترز"، قالت مؤسسة شبكات الطاقة البريطانية إنه حتى الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، تم إعادة التيار الكهربائي لـ 1.2 مليون عميل.
وأضافت أنه ما زال هناك نحو 226 ألفا دون كهرباء، معظمهم في جنوب إنجلترا وشرقي البلاد وجنوبي ويلز.
Storm Eunice: New weather warning for wind in Wales amid clean-uphttps://t.co/MnSYFhPEDL pic.twitter.com/0fQEMULXry— Archaeological News, Paranormal, Space and UFO (@nevadaknight67) February 19, 2022
ونقلت "رويترز" عن مسؤولين بريطانيين قولهم، إن "هذا الرقم ينخفض طوال الوقت ويعمل المهندسون على مدار الساعة لإعادة التيار للمنازل".
وجلبت العاصفة الأطلسية الشرسة إلى بريطانيا رياحا قياسية وصلت سرعتها إلى 122 ميلًا في الساعة (196 كم / ساعة)، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وتسبب في اضطراب واسع النطاق.
I’ll be live in a few minutes on the @BBCNews Channel with the latest from North Greenwich on #StormEunice. A man who lives in a neighbouring building has just given me this footage of the moment the O2 (previously the Millennium Dome) started tearing: pic.twitter.com/Sjx9DpuIug— Vincent McAviney (@VinnyMcAv) February 19, 2022
هذه ظاهرة غير مسبوقة في بريطانيا، في حين ضربت رياح بسرعة تفوق 110 كلم في الساعة مطار هيثرو بلندن.
ودعت مصلحة الأرصاد الجوية البريطانية ملايين البريطانيين للبقاء في منازلهم بعد أن أصدرت مستوى إنذار أحمر هو الأعلى، وهذه المرة الأولى التي توضع فيها العاصمة البريطانية عند مستوى التأهب هذا، منذ بدء تطبيق هذا النظام عام 2011.
لا تزال العاصفة "يونيس" تجتاح، صباح اليوم السبت، شمال غربي أوروبا مع توقع هبوب رياح عاتية مخلفة أضرارا مادية جسيمة.
Roofs ripped off and bricks blown out on this row of houses on Kilburn Park Road in North West London. #stormeunice pic.twitter.com/dr5GFoTE2c— Sarah Hajibagheri (@SaraHajibagheri) February 19, 2022