https://arabic.sputniknews.com/20220219/العراق-إعادة-95-عائلة-نازحة-في-جبال-مكحول-1058872852.html
العراق... إعادة 95 عائلة نازحة في جبال مكحول
العراق... إعادة 95 عائلة نازحة في جبال مكحول
أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، إعادة 95 عائلة نازحة من منطقة الصد في جبال مكحول قرب الحدود السورية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T17:33+0000
2022-02-19T17:33+0000
2022-02-19T17:33+0000
أخبار العراق اليوم
نازح
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جاء هذا في تصريحات لقائد عمليات صلاح الدين، اللواء الركن عبد المحسن حاتم، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال حاتم إن العوائل النازحة من منطقة الصد في جبال مكحول والبالغ عددها 95 عائلة ستتم إعادتها إلى قراهم التي نزحوا منها بعد تأجيل العملية العسكرية المقررة.وأشار إلى أن نزوح هذه العوائل كان بسبب العمليات العسكرية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) في هذه القرى.وعن العمليات الاستباقية أعلن قائد عمليات صلاح الدين، مقتل اثنين من "الإرهابيين" في وادي اللبن بمنطقة حمرين القريبة من سد نهر العظيم.وأوضح أنه تم الاستيلاء على زورقين وأسلحتهم وتدمير ثلاث مضافات.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/العراق-نسعى-لإجراء-حوارات-مباشرة-بين-دول-المنطقة-1058863654.html
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أخبار العراق اليوم, نازح
العراق... إعادة 95 عائلة نازحة في جبال مكحول
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، إعادة 95 عائلة نازحة من منطقة الصد في جبال مكحول قرب الحدود السورية.
جاء هذا في تصريحات لقائد عمليات صلاح الدين، اللواء الركن عبد المحسن حاتم، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال حاتم إن العوائل النازحة
من منطقة الصد في جبال مكحول والبالغ عددها 95 عائلة ستتم إعادتها إلى قراهم التي نزحوا منها بعد تأجيل العملية العسكرية المقررة.
وأشار إلى أن نزوح هذه العوائل كان بسبب العمليات العسكرية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) في هذه القرى.
وعن العمليات الاستباقية أعلن قائد عمليات صلاح الدين، مقتل اثنين من "الإرهابيين" في وادي اللبن بمنطقة حمرين القريبة من سد نهر العظيم.
وأوضح أنه تم الاستيلاء على زورقين وأسلحتهم وتدمير ثلاث مضافات.