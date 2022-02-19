https://arabic.sputniknews.com/20220219/العراق-نسعى-لإجراء-حوارات-مباشرة-بين-دول-المنطقة-1058863654.html
العراق: نسعى لإجراء حوارات مباشرة بين دول المنطقة
العراق: نسعى لإجراء حوارات مباشرة بين دول المنطقة
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن بلاده تسعى لإجراء حوارات إقليمية مباشرة تضم دول المنطقة. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T14:59+0000
2022-02-19T14:59+0000
2022-02-19T14:59+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.ونقل البيان عن وزير الخارجية تأكيده مساعي بلاده لتقريب وجهات النظر وتعزيز أواصر الصداقة والود بين دول المنطقة.وعبّر عن انفتاح بغداد على جميع دول المنطقة والتعاون معها لتحقيق الاستقرار والتنمية للمنطقة.وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية.وذكر أن الوزيرين بحثا العلاقات المتميزة بين بلديهما والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتناولا أهم التطورات الإقليمية والدوليَّة.وتطرق البيان إلى المفاوضات الجارية حاليا في مدينة فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، والجهود الدبلوماسيّة لإنجاحها.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/ابن-وزير-سابق-يتحدث-عن-ضرب-صدام-حسين-لنجله-قصي-بسبب-عراقية-فيديو-1058851063.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
العراق: نسعى لإجراء حوارات مباشرة بين دول المنطقة
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أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن بلاده تسعى لإجراء حوارات إقليمية مباشرة تضم دول المنطقة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية
.
ونقل البيان عن وزير الخارجية تأكيده مساعي بلاده لتقريب وجهات النظر وتعزيز أواصر الصداقة والود بين دول المنطقة.
وعبّر عن انفتاح بغداد على جميع دول المنطقة والتعاون معها لتحقيق الاستقرار والتنمية للمنطقة.
وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية.
وذكر أن الوزيرين بحثا العلاقات المتميزة بين بلديهما
والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتناولا أهم التطورات الإقليمية والدوليَّة.
وتطرق البيان إلى المفاوضات الجارية حاليا في مدينة فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، والجهود الدبلوماسيّة لإنجاحها.