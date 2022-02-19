https://arabic.sputniknews.com/20220219/القبض-على-منفذ-تفجير-دونيتسك-1058867151.html
القبض على منفذ تفجير دونيتسك
القبض على منفذ تفجير دونيتسك
اعتقلت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم الخميس، عميلًا للمخابرات الأوكرانية، حيث كشفت التحقيقات تورطه في تفجير سيارة قائد القوات الشعبية، سينينكوف. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T15:25+0000
2022-02-19T15:25+0000
2022-02-19T15:37+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
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وخدم العميل سابقًا في جهاز شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرته "قناة روسيا 1"، اليوم السبت.وكشف العميل الأوكراني المحتجز في جمهورية دونيتسك الشعبية عن "مخطط تقوم بموجبه السلطات الأوكرانية بتهريب أسلحة، ومتفجرات إلى نهر دونباس".
أخبار جمهورية دونيتسك
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
القبض على منفذ تفجير دونيتسك
15:25 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 15:37 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
اعتقلت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم الخميس، عميلًا للمخابرات الأوكرانية، حيث كشفت التحقيقات تورطه في تفجير سيارة قائد القوات الشعبية، سينينكوف.
وخدم العميل سابقًا في جهاز شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرته "قناة روسيا 1"، اليوم السبت
.
وكشف العميل الأوكراني المحتجز في جمهورية دونيتسك الشعبية عن "مخطط تقوم بموجبه السلطات الأوكرانية بتهريب أسلحة، ومتفجرات إلى نهر دونباس".