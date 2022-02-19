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القبض على منفذ تفجير دونيتسك
https://arabic.sputniknews.com/20220219/القبض-على-منفذ-تفجير-دونيتسك-1058867151.html
القبض على منفذ تفجير دونيتسك
القبض على منفذ تفجير دونيتسك
اعتقلت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم الخميس، عميلًا للمخابرات الأوكرانية، حيث كشفت التحقيقات تورطه في تفجير سيارة قائد القوات الشعبية، سينينكوف. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T15:25+0000
2022-02-19T15:37+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
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وخدم العميل سابقًا في جهاز شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرته "قناة روسيا 1"، اليوم السبت.وكشف العميل الأوكراني المحتجز في جمهورية دونيتسك الشعبية عن "مخطط تقوم بموجبه السلطات الأوكرانية بتهريب أسلحة، ومتفجرات إلى نهر دونباس".
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا

القبض على منفذ تفجير دونيتسك

15:25 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 15:37 GMT 19.02.2022)
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورتصليحات بعد ليلة من القصف في دونيتسك، أوكرانيا
تصليحات بعد ليلة من القصف في دونيتسك، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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يتبع
اعتقلت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم الخميس، عميلًا للمخابرات الأوكرانية، حيث كشفت التحقيقات تورطه في تفجير سيارة قائد القوات الشعبية، سينينكوف.
وخدم العميل سابقًا في جهاز شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرته "قناة روسيا 1"، اليوم السبت.
وكشف العميل الأوكراني المحتجز في جمهورية دونيتسك الشعبية عن "مخطط تقوم بموجبه السلطات الأوكرانية بتهريب أسلحة، ومتفجرات إلى نهر دونباس".
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خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
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