https://arabic.sputniknews.com/20220219/القوات-الأوكرانية-تجدد-قصفها-لدونباس-في-اتجاهات-مختلفة-1058843919.html
القوات الأوكرانية تجدد قصفها لدونباس في اتجاهات مختلفة
القوات الأوكرانية تجدد قصفها لدونباس في اتجاهات مختلفة
جددت القوات الأوكرانية قصفها لدونباس مستخدمة المدفعية وقذائف الهاون، بحسب ما صرح به ممثل الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T05:10+0000
2022-02-19T05:10+0000
2022-02-19T05:17+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وأفادت التقارير عن إطلاق 15 قذيفة باتجاه قرية كراسني أوكتيابر، فيما أطلقت 12 قذيفة باتجاه قرية ستارولاسبا.وفي وقت سابق أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك في إقليم دونباس إلى مقاطعة روستوف في روسيا.أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
القوات الأوكرانية تجدد قصفها لدونباس في اتجاهات مختلفة
05:10 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 05:17 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
جددت القوات الأوكرانية قصفها لدونباس مستخدمة المدفعية وقذائف الهاون، بحسب ما صرح به ممثل الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار.
وأفادت التقارير عن إطلاق 15 قذيفة باتجاه قرية كراسني أوكتيابر، فيما أطلقت 12 قذيفة باتجاه قرية ستارولاسبا.
كما وتم إطلاق 18 قذيفة في اتجاه مدينة دوكوتشيفسك، و12 قذيفة في اتجاه قرية بيزوميننوه، و8 قذائف باتجاه قرية فيسيله. تم تسجيل الهجمات من الساعة 05.20 إلى 06.15 بالتوقيت المحلي.
وفي وقت سابق أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن تنظيم عملية
إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك في إقليم دونباس إلى مقاطعة روستوف في روسيا.
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك
" بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.