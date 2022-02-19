https://arabic.sputniknews.com/20220219/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بأسلحة-مختلفة-1058852208.html
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية بأسلحة مختلفة
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية بأسلحة مختلفة
أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك بست قذائف من عيار 82 ملم، واستخدمت 20 قنبلة يدوية، إضافة للأسلحة الخفيفة. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T10:15+0000
2022-02-19T10:15+0000
2022-02-19T10:51+0000
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وذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، أن "بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية تم قصفهما بقذائف من العيار الثقيل، والمحظورة بموجب اتفاقيات مينسك، من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وصرح المكتب لوكالة "سبوتنيك": "قرابة الظهر، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 18 قذيفة من عيار 120 ملم المحظور، على بلدتي بيلايا كامينكا، وأوزريانوفكا، حيث أطلقها من اتجاه بلدتي ستاروغناتوفكا ونوفولوهانسكي".وأعلنت وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، في وقت سابق، في بيان أنه تم إجلاء 6600 شخص، من بينهم نحو 2500 طفل.وذكرت الوزارة أنه "اعتبارًا منذ الساعة 06.30 يوم 19 فبراير/ شباط 2022، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم 6603 أشخاص، منهم 2436 طفلاً".
https://arabic.sputniknews.com/20220219/بوتين-يطلق-مناورات-الردع-الاستراتيجي-للصواريخ-الباليستية-1058852900.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية بأسلحة مختلفة
10:15 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 10:51 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك بست قذائف من عيار 82 ملم، واستخدمت 20 قنبلة يدوية، إضافة للأسلحة الخفيفة.
وذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، أن "بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية تم قصفهما بقذائف من العيار الثقيل، والمحظورة بموجب اتفاقيات مينسك، من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".
وصرح المكتب لوكالة "سبوتنيك": "قرابة الظهر، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 18 قذيفة من عيار 120 ملم المحظور، على بلدتي بيلايا كامينكا، وأوزريانوفكا، حيث أطلقها من اتجاه بلدتي ستاروغناتوفكا ونوفولوهانسكي".
وأعلنت وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية،
في وقت سابق، في بيان أنه تم إجلاء 6600 شخص، من بينهم نحو 2500 طفل.
وذكرت الوزارة أنه "اعتبارًا منذ الساعة 06.30 يوم 19 فبراير/ شباط 2022، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم 6603 أشخاص، منهم 2436 طفلاً".