https://arabic.sputniknews.com/20220219/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-سكنية-في-دونيتسك-1058844620.html
القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في دونيتسك
أطلقت قوات الأمن الأوكرانية نيران المدفعية على قرية سخانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأطلقت 16 قذيفة من عيار 122 ملم محظورة بموجب اتفاقيات مينسك، حسبما أفادت... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T05:58+0000
2022-02-19T05:58+0000
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كما أكدت الممثلية أن قوات الأمن الأوكرانية قصفت المناطق السكنية نوفولاسبا وكوموناروفكا وغورلوفكا حوالي الساعة 8.30، وأطلقت أكثر من 50 قذيفة من عيار 82 ملم.يُذكر أنه القصف سجل من اتجاه المناطق السكنية ستاراغناتوفكا وبوغدانوفكا وتشيغيري، تم إطلاق 10 قذائف من عيار 82 ملم من الأولى و25 من الثانية و16 من الثالثة.يذكر أن القصف من قرية شيروكينو سُجل في الساعة 8.05 بالتوقيت المحلي (بالتزامن مع توقيت موسكو).في وقت سابق، أعلنت قيادتا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى مقاطعة روستوف فيما يتعلق بالتهديد من كييف. بادئ ذي بدء، يتم إخلاء النساء والأطفال وكبار السن. قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي سيأمر الجيش قريبًا بشن هجوم في دونباس، لتنفيذ خطة لغزو أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
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أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في دونيتسك
05:58 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 06:30 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
أطلقت قوات الأمن الأوكرانية نيران المدفعية على قرية سخانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأطلقت 16 قذيفة من عيار 122 ملم محظورة بموجب اتفاقيات مينسك، حسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار.
كما أكدت الممثلية أن قوات الأمن الأوكرانية قصفت المناطق السكنية نوفولاسبا وكوموناروفكا وغورلوفكا حوالي الساعة 8.30، وأطلقت أكثر من 50 قذيفة من عيار 82 ملم.
يُذكر أنه القصف سجل من اتجاه المناطق السكنية ستاراغناتوفكا وبوغدانوفكا وتشيغيري، تم إطلاق 10 قذائف من عيار 82 ملم من الأولى و25 من الثانية و16 من الثالثة.
يذكر أن القصف من قرية شيروكينو سُجل في الساعة 8.05 بالتوقيت المحلي (بالتزامن مع توقيت موسكو).
في وقت سابق، أعلنت قيادتا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى مقاطعة روستوف فيما يتعلق بالتهديد من كييف. بادئ ذي بدء، يتم إخلاء النساء والأطفال وكبار السن. قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي سيأمر الجيش قريبًا بشن هجوم في دونباس، لتنفيذ خطة لغزو أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.