https://arabic.sputniknews.com/20220219/الكونغو-تقترب-من-صفقة-لاسترداد-أصول-بقيمة-ملياري-دولار-من-مستثمر-إسرائيلي-1058881222.html
الكونغو تقترب من صفقة لاسترداد أصول بقيمة ملياري دولار من مستثمر إسرائيلي
الكونغو تقترب من صفقة لاسترداد أصول بقيمة ملياري دولار من مستثمر إسرائيلي
أظهر محضر اجتماع لمجلس الوزراء، صدر اليوم السبت، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية اقتربت من إبرام صفقة مع مجموعة فلوريت، التي يسيطر عليها المستثمر الإسرائيلي دان... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
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ذكر محضر الاجتماع، الذي انعقد أمس الجمعة، أن اللجنة التي تم تشكيلها للتفاوض مع مجموعة فلوريت اتفقت على شروط مذكرة تفاهم ستمكن الحكومة أيضا من استرداد جزء كبير من حقوق ملكية في أحد المناجم كانت قد حصلت عليها شركة كاموتو كوبر التي تم التنازل عنها للمجموعة.وأضاف المحضر أن رئيس البلاد فيليكس تشيسكيدي وجه وزارة العدل بتحليل وتوقيع مذكرة التفاهم في أقرب وقت ممكن، لتمكين الكونغو من استعادة حيازتها الكاملة لأصول المناجم والنفط.ولم يتسن الوصول إلى مجموعة فلوريت للتعليق.وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جيرتلر وأكثر من 30 شركة في ديسمبر/كانون الأول 2017 ويونيو/حزيران 2018، متهمة إياه بالاستفادة من صداقته مع رئيس الكونغو السابق جوزيف كابيلا للحصول على صفقات تعدين مربحة.وينفي جيرتلر ارتكاب أي مخالفات.
https://arabic.sputniknews.com/20210309/بايدن-يلغي-قرار-ترامب-بشأن-إعفاء-رجل-أعمال-إسرائيلي-أهدر-مليارات-الدولارات-على-دولة-أفريقية-1048311439.html
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الكونغو تقترب من صفقة لاسترداد أصول بقيمة ملياري دولار من مستثمر إسرائيلي
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أظهر محضر اجتماع لمجلس الوزراء، صدر اليوم السبت، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية اقتربت من إبرام صفقة مع مجموعة فلوريت، التي يسيطر عليها المستثمر الإسرائيلي دان جيرتلر، ربما تمكنها من استعادة أصول مناجم ونفط تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار.
ذكر محضر الاجتماع، الذي انعقد أمس الجمعة، أن اللجنة التي تم تشكيلها للتفاوض مع مجموعة فلوريت اتفقت على شروط مذكرة تفاهم ستمكن الحكومة أيضا من استرداد جزء كبير من حقوق ملكية في أحد المناجم كانت قد حصلت عليها شركة كاموتو كوبر التي تم التنازل عنها للمجموعة.
وأضاف المحضر أن رئيس البلاد فيليكس تشيسكيدي وجه وزارة العدل بتحليل وتوقيع مذكرة التفاهم في أقرب وقت ممكن، لتمكين الكونغو من استعادة حيازتها الكاملة لأصول المناجم والنفط.
ولم يتسن الوصول إلى مجموعة فلوريت للتعليق.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جيرتلر
وأكثر من 30 شركة في ديسمبر/كانون الأول 2017 ويونيو/حزيران 2018، متهمة إياه بالاستفادة من صداقته مع رئيس الكونغو السابق جوزيف كابيلا للحصول على صفقات تعدين مربحة.
وينفي جيرتلر ارتكاب أي مخالفات.