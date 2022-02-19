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الكويت تسمح لجميع القادمين إليها من غير المطعمين بدخول البلاد
الكويت تسمح لجميع القادمين إليها من غير المطعمين بدخول البلاد
قررت السلطات الكويتية السماح لجميع القادمين إليها من غير المطعمين بلقاحات كورونا، بدخول البلاد. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T10:06+0000
2022-02-19T10:06+0000
أخبار الكويت اليوم
فيروس كورونا
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وحسب بيان نشرته جريدة القبس الكويتية، أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أنها عدّلت قرارها الصادر أمس الجمعة، والذي يقضي باقتصار دخول إلى البلاد للوافدين على مكتملي التحصين منهم.وأوضحت أنها بعثت بتعميم آخر إلى جميع شركات الطيران العاملة في الكويت، أكدت فيه أن القرار يسري أيضا على الوافدين غير المحصنين بلقاحات كورونا، حيث يسمح لهم بدخول البلاد.وأضاف: "وفق التعميم الجديد فإنه سيُسمح للوافدين والزوار، وكافة الركاب القادمين من غير المطعمين، بالدخول إلى البلاد أسوة بقرار الكويتيين الصادر أمس".وكان مجلس الوزراء الكويتي قد اعتمد، الاثنين الماضي، عدة قرارات تخص تخفيف بعض القيود الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، على أن يبدأ العمل بهذا التخفيف بداية من غد الأحد 20 فبراير/ شباط الجاري.وقرر المجلس كذلك إلغاء الحجر المنزلي المطبق بعد الوصول إلى البلاد، مستثنيا من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ 16عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/-مجلس-الوزراء-الكويتي-يعتمد-تخفيفا-لقيود-كورونا-أبرزه-عودة-الأفراح-والسينما-والمسرح-1058575211.html
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أخبار الكويت اليوم, فيروس كورونا

الكويت تسمح لجميع القادمين إليها من غير المطعمين بدخول البلاد

10:06 GMT 19.02.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATيغادر المواطنون الكويتيون المقيمون في الخارج مطار الكويت الدولي في العاصمة عند عودتهم كجزء من خطة الإعادة إلى الوطن في 19 أبريل 2020 ، وقبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي
يغادر المواطنون الكويتيون المقيمون في الخارج مطار الكويت الدولي في العاصمة عند عودتهم كجزء من خطة الإعادة إلى الوطن في 19 أبريل 2020 ، وقبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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قررت السلطات الكويتية السماح لجميع القادمين إليها من غير المطعمين بلقاحات كورونا، بدخول البلاد.
وحسب بيان نشرته جريدة القبس الكويتية، أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أنها عدّلت قرارها الصادر أمس الجمعة، والذي يقضي باقتصار دخول إلى البلاد للوافدين على مكتملي التحصين منهم.
مخاوف من فيروس كورونا في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
مجلس الوزراء الكويتي يعتمد تخفيفا لقيود كورونا.. أبرزها عودة الأفراح والسينما والمسرح
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وأوضحت أنها بعثت بتعميم آخر إلى جميع شركات الطيران العاملة في الكويت، أكدت فيه أن القرار يسري أيضا على الوافدين غير المحصنين بلقاحات كورونا، حيث يسمح لهم بدخول البلاد.
وقال البيان: "بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت، والحاقاً بالتعميم رقم (2022/03) المؤرخ في (2022/02/17)، ويُعدل البند ثانياً من التعميم ليصبح "لجميع الركاب".
وأضاف: "وفق التعميم الجديد فإنه سيُسمح للوافدين والزوار، وكافة الركاب القادمين من غير المطعمين، بالدخول إلى البلاد أسوة بقرار الكويتيين الصادر أمس".
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد اعتمد، الاثنين الماضي، عدة قرارات تخص تخفيف بعض القيود الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، على أن يبدأ العمل بهذا التخفيف بداية من غد الأحد 20 فبراير/ شباط الجاري.
وجاء ضمن تلك القرارات الإجراءات الواجب اتباعها بشأن السفر من وإلى الكويت، حيث قرر المجلس السماح لغير المحصنين بالسفر، وإلغاء فحص "بي سي آر" قبل الوصول إلى البلاد وعند الوصول إليها لمكتمل التحصين.
وقرر المجلس كذلك إلغاء الحجر المنزلي المطبق بعد الوصول إلى البلاد، مستثنيا من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ 16عاما.
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