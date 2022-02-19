https://arabic.sputniknews.com/20220219/الكويت-68-ألف-وافد-في-القطاعين-العام-والخاص-فوق-الـ-60-عاما-1058877414.html

الكويت... 68 ألف وافد في القطاعين العام والخاص فوق الـ 60 عاما

الكويت... 68 ألف وافد في القطاعين العام والخاص فوق الـ 60 عاما

بلغ عدد الوافدين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما في الكويت نحو 68 ألفا يعملون في القطاعين الحكومي والخاص، بحسب إعلام محلي. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T19:52+0000

2022-02-19T19:52+0000

2022-02-19T19:52+0000

أخبار الكويت اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/15/1028451574_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_be3d6e941d8df9bf0b01e320f59cfb21.jpg

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلا عن إحصاء رسمي إن من بين هؤلاء 40.38 ألفا تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما.ويعمل في الكويت نحو 27.6 ألف مقيم ومقيمة تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وفق المصدر ذاته.ويضم القطاع الحكومي في الكويت نحو 5040 وافدا ووافدة تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاما، 3643 منهم تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما، و1397 آخرون فوق الـ 65 عاما.فيما يعمل 63 ألف وافد ووافدة تجاوزت أعمارهم الـ 60 في القطاع الخاص، 36.7 ألفا تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما، و26.2 ألفا تجاوزت أعمارهم الـ 65 عاما.وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت جريدة "الكويت اليوم" الرسمية قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بالسماح بتجديد أو تحويل أذونات العمل للوافدين ممن بلغوا الستين فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة وما دون.ونص القرار، على أنه يسمح لهذه الفئة بتجديد أذون العمل مع استيفاء رسم بقيمة 250 دينارا، إضافة إلى وثيقة للتأمين غير قابلة للإلغاء من قبل إحدى شركات التأمين المدرجة في البورصة.يشار إلى أن موضوع إذن العمل لمن بلغ الـ60 من حملة الشهادة الثانوية وما دونها قد ثار بشأنه جدل كبير داخل المجتمع الكويتي، وتم تعديل القرار الخاص به أكثر من مرة، ونظم بعض الكويتيين حملات ضده على وسائل التواصل الاجتماعي رافضين عدم التجديد لهم ومطالبين بـ"الوفاء" لمن أفنى عمره في خدمة الكويت من الوافدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220129/الكويت-تصدر-قرارا-هاما-بشأن-الوافدين-ممن-تخطوا-الستين-عاما-1057426804.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الكويت اليوم