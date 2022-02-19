https://arabic.sputniknews.com/20220219/الناتو-أول-خطوة-لخفض-التصعيد-في-أوكرانيا-هو-سحب-روسيا-لقواتها-من-الحدود-1058850344.html

"الناتو": أول خطوة لخفض التصعيد في أوكرانيا هو سحب روسيا لقواتها من الحدود

"الناتو": أول خطوة لخفض التصعيد في أوكرانيا هو سحب روسيا لقواتها من الحدود

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن روسيا حشدت أكبر حجم من القوات على حدود أوكرانيا منذ الحرب الباردة، داعيا روسيا لسحب قواتها من... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T09:38+0000

2022-02-19T09:38+0000

2022-02-19T09:39+0000

الناتو

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050275906_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d21921ff88e769da0927ebbb9628517.jpg

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر ميونيخ للأمن، جمعه برئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، إن "روسيا حشدت في هذه الأيام الخطيرة لأوروبا أكبر حجم من القوات على حدود أوكرانيا منذ الحرب الباردة"، متابعا "لا نعرف ما سيحدث لكن الخطر قائم وقريب".ودعا ستولتنبرغ روسيا لسحب قواتها من الحدود الأوكرانية كأول خطوة للتوصل إلى حل سلمي، مؤكدا أنه "رغم ادعاءات موسكو بسحب القوات وخفض التصعيد لم نر أي إشارات على تحقق ذلك".وأكد أن الوقت ليس متأخرًا لروسيا لكي تغير طريقها وتتراجع وتقبل حلا سياسيا، موضحا أن "حلف الناتو ملتزم بالحوار مع موسكو لاتخاذ خطوات متبادلة وقدمنا مقترحات مكتوبة إلى روسيا".وأشار أمين عام الناتو أن موسكو تحاول تغيير مجرى التاريخ وتعزيز نفوذها وقوتها و"الحد من حق الناتو في الدفاع عن نفسه"، على حد قوله.كما أوضح أن روسيا تريد سحب كل قوات الناتو من الدول التابعة له، مبينا "جميعنا حلفاء داخل الناتو ونفعل ما بوسعنا للدفاع عن بعضنا وأنفسنا".يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوكراني في الساعات القليلة الماضية، حيث أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسيك، المعلنتان من طرف واحد، التعبئة العامة، اليوم السبت، في أعقاب قصف للجيش الأوكراني استهدف المنطقة.قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، دينيس بوشيلين، إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم قذائف الهاون وقاذفات القنابل لاستهداف المنطقة، لافتًا إلى أنه تم الرد على نيران "العدو".وكانت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك، أعلنت اليوم السبت، إجلاء أكثر من 6.6 ألف شخص من دونيتسك من بينهم نحو 2.5 ألف طفل.تتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة، أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدودها.وأكدت روسيا مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/بوتين-يوقع-مرسوما-لاستدعاء-الاحتياط-إلى-الجيش-1058837211.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الناتو, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا