https://arabic.sputniknews.com/20220219/بايدن-قرار-رئيس-أوكرانيا-مغادرة-بلاده-قد-لا-يكون-حكيما-1058843402.html
بايدن: قرار رئيس أوكرانيا مغادرة بلاده قد لا يكون حكيما
بايدن: قرار رئيس أوكرانيا مغادرة بلاده قد لا يكون حكيما
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قرار نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مغادرة بلاده وسط التوتر مع روسيا "قد لا يكون حكيما". 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T03:11+0000
2022-02-19T03:11+0000
2022-02-19T03:11+0000
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة في البيت الأبيض: "إن لديه (زيلينسكي) الحق في اتخاذ قراره. ربما ذلك لن يكون قرارا حكيما، إلا أنه خيار له".وسبق أن أكد سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن زيلينسكي قرر أن يزور فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن الذي ينعقد من 18 إلى 20 فبراير.والجمعة نقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية عن مصادر خاصة أن الرئاسة الأمريكية أعربت عن قلقها لكييف من إمكانية مغادرة زيلينسكي بلاده وسط التوتر مع روسيا، معتبرة أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "قد يستغل غيابه" عن أوكرانيا.وكان بايدن قد اتهم في كلمته "جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا بانتهاك نظام وقف إطلاق النار في دونباس.وادعى بايدن كذلك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر "شن هجوم" على أوكرانيا، محذرا روسيا من فرض عقوبات عليها.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة، أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-الرئيس-الأوكراني-يثير-الاستفزازات-لبداية-حرب-كبرى-1058839578.html
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أخبار أوكرانيا
بايدن: قرار رئيس أوكرانيا مغادرة بلاده قد لا يكون حكيما
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اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قرار نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مغادرة بلاده وسط التوتر مع روسيا "قد لا يكون حكيما".
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة في البيت الأبيض: "إن لديه (زيلينسكي) الحق في اتخاذ قراره. ربما ذلك لن يكون قرارا حكيما، إلا أنه خيار له".
وسبق أن أكد سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن زيلينسكي قرر أن يزور فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن الذي ينعقد من 18 إلى 20 فبراير.
والجمعة نقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية عن مصادر خاصة أن الرئاسة الأمريكية أعربت عن قلقها لكييف من إمكانية مغادرة زيلينسكي بلاده وسط التوتر مع روسيا، معتبرة أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "قد يستغل غيابه" عن أوكرانيا.
وكان بايدن قد اتهم في كلمته "جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا بانتهاك نظام وقف إطلاق النار في دونباس.
وادعى بايدن كذلك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر "شن هجوم" على أوكرانيا
، محذرا روسيا من فرض عقوبات عليها.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة، أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدودها.