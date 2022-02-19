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https://arabic.sputniknews.com/20220219/برلمانيون-الدبيبة-لا-يمكنه-إجراء-الانتخابات-التي-تحدث-عنها-منتصف-العام-1058874212.html
برلمانيون: الدبيبة لا يمكنه إجراء الانتخابات التي تحدث عنها منتصف العام
برلمانيون: الدبيبة لا يمكنه إجراء الانتخابات التي تحدث عنها منتصف العام
أكد برلمانيون أن حديث رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة عن إجراء انتخابات منتصف العام الحالي أبعد ما يكون عن الواقع. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T18:09+0000
2022-02-19T18:09+0000
أخبار ليبيا اليوم
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ويرى البرلمانيون والخبراء أن حكومة الدبيبة كانت أحد أسباب عدم إجراء الانتخابات، وأنه في ظل المشهد الحالي هناك حاجة للتوافق قبل الذهاب للانتخابات.وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة تعهد بإجراء الانتخابات في بلاده في شهر يوليو/تموز المقبل.جاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال مشاركته في الاحتفال بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، مساء الجمعة، بالذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.من ناحيته، قال عضو البرلمان الليبي محمد العباني، إن إجراء الانتخابات ممكن خلال أشهر قليلة حال توفر النية الصادقة لذلك.حديث بعيد عن الواقعوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحديث عن إجراء الانتخابات الذي يتردد من أي من الأطراف الحالية مجرد أماني بعيدة عن الواقع.وأشار العباني إلى أن الأحداث العالمية والتوترات على الحدود الروسية تلقي بظلالها على المشهد، حيث يتراجع الاهتمام بالقضايا الأخرى من منطلق تغير الأولويات، حيث تحتل الأزمة الأوكرانية الأولوية في اجتماعات الدول.تجاوز الاختصاصاتفي الإطار قال الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون، أن إجراء الانتخابات حسب خارطة الطريق التي أعلن عنها الدبيبة غير ممكن، خاصة أن الأمر هو من اختصاص السلطة التشريعية.وأوضح أن حكومة الدبيبة كانت أحد الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات، خاصة أن المفوضية أكدت ما تعرضت له من ضغوط من المليشيات والحكومة في وقت سابق إضافة لمخالفته للاتفاق السياسي وترشحه للانتخابات.سيناريوهات مكررةوأوضح أن محاولة الدبيبة التمسك بالحكم في الفترة الحالية، هي مجرد محاولات شبيهة بما فعله السراج في وقت سابق، وأنه في نهاية المطاف سيسلم السلطة، خاصة في ظل التوافق على حكومة باشاغا.في الإطار ذاته قال محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن أي حكومة سواء الحالية أو القادمة لاتملك إلا القليل من أوراق العملية الانتخابية، إذ أنها تحتاج تشريعات وقوانين ليست من اختصاص الحكومة، وإنما من اختصاص مجلس النواب وتوافق تام من مجلس الدولة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحديث عن إجراء انتخابات خلال شهر يونيو/حزيران القادم، حديث بعيد عن الواقع.تسليم السلطةبشأن تسليم الدبيبة للسلطة لحكومة باشاغا، أشار معزب إلى أنها تعتمد على عدة عوامل من بينها التشكيلة الوزارية لحكومة باشاغا، ومدى الثقة بها، وقدرتها على تخفيف الهواجس والمخاوف لدى معارضي باشاغا، حينها ستمر بسلام دون اعتراض.وفي وقت سابق، تعهد عبد الحميد الدبيبة، بصياغة قانون انتخاب جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد.
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أخبار ليبيا اليوم

برلمانيون: الدبيبة لا يمكنه إجراء الانتخابات التي تحدث عنها منتصف العام

18:09 GMT 19.02.2022
© REUTERS / POOLرئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / POOL
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أكد برلمانيون أن حديث رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة عن إجراء انتخابات منتصف العام الحالي أبعد ما يكون عن الواقع.
ويرى البرلمانيون والخبراء أن حكومة الدبيبة كانت أحد أسباب عدم إجراء الانتخابات، وأنه في ظل المشهد الحالي هناك حاجة للتوافق قبل الذهاب للانتخابات.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة تعهد بإجراء الانتخابات في بلاده في شهر يوليو/تموز المقبل.
جاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال مشاركته في الاحتفال بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، مساء الجمعة، بالذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.
من ناحيته، قال عضو البرلمان الليبي محمد العباني، إن إجراء الانتخابات ممكن خلال أشهر قليلة حال توفر النية الصادقة لذلك.

حديث بعيد عن الواقع

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحديث عن إجراء الانتخابات الذي يتردد من أي من الأطراف الحالية مجرد أماني بعيدة عن الواقع.
وأشار العباني إلى أن الأحداث العالمية والتوترات على الحدود الروسية تلقي بظلالها على المشهد، حيث يتراجع الاهتمام بالقضايا الأخرى من منطلق تغير الأولويات، حيث تحتل الأزمة الأوكرانية الأولوية في اجتماعات الدول.

تجاوز الاختصاصات

في الإطار قال الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون، أن إجراء الانتخابات حسب خارطة الطريق التي أعلن عنها الدبيبة غير ممكن، خاصة أن الأمر هو من اختصاص السلطة التشريعية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تكليف وزارة العدل بمهام من اختصاص السلطة التشريعية هو تجاوز للاختصاصات ولا يجوز من الناحية الاقتصادية.
وأوضح أن حكومة الدبيبة كانت أحد الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات، خاصة أن المفوضية أكدت ما تعرضت له من ضغوط من المليشيات والحكومة في وقت سابق إضافة لمخالفته للاتفاق السياسي وترشحه للانتخابات.

سيناريوهات مكررة

وأوضح أن محاولة الدبيبة التمسك بالحكم في الفترة الحالية، هي مجرد محاولات شبيهة بما فعله السراج في وقت سابق، وأنه في نهاية المطاف سيسلم السلطة، خاصة في ظل التوافق على حكومة باشاغا.
في الإطار ذاته قال محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن أي حكومة سواء الحالية أو القادمة لاتملك إلا القليل من أوراق العملية الانتخابية، إذ أنها تحتاج تشريعات وقوانين ليست من اختصاص الحكومة، وإنما من اختصاص مجلس النواب وتوافق تام من مجلس الدولة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحديث عن إجراء انتخابات خلال شهر يونيو/حزيران القادم، حديث بعيد عن الواقع.

تسليم السلطة

بشأن تسليم الدبيبة للسلطة لحكومة باشاغا، أشار معزب إلى أنها تعتمد على عدة عوامل من بينها التشكيلة الوزارية لحكومة باشاغا، ومدى الثقة بها، وقدرتها على تخفيف الهواجس والمخاوف لدى معارضي باشاغا، حينها ستمر بسلام دون اعتراض.
وفي وقت سابق، تعهد عبد الحميد الدبيبة، بصياغة قانون انتخاب جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد.
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