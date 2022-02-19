بعد إساءة جنسية... السفارة الأوكرانية في لبنان تطالب باعتذار من صحيفة بعد إهانة الأوكرانيات
07:41 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 07:43 GMT 19.02.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورفتاة أثناء احتفالات المهرجان الصيفي بمناسبة العيد الشعبي السلافي "إيفانا كوبالا" في أوكرانيا، 6 يوليو 2020
© Sputnik . Stringer/
وجهت السفارة الأوكرانية في لبنان، يوم أمس الجمعة، رسالة تنديد مباشرة لصحيفة لبنانية قامت بنشر محتوى يسيء لكرامة النساء الأوكرانيات، وذلك على خلفية الوضع العسكري المتوتر مع روسيا.
ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن السفير الأوكراني في لبنان، إيهور أوستاش، طالب في رسالته باعتذار من صحيفة "الشرق" لنشرها صورةً تحتوي على "إساءة على أساس الجنس" وعلى إهانة لـ"كرامة المواطنين الأوكرانيين".
وبحسب الصحيفة، احتوت الرسالة الموجهة إلى رئيس تحرير الصحيفة ونقيب الصحافة، عوني الكعكي، تذكيرا بمبادئ السلوك المهني للصحافيّين المعتمد عالمياً.
هيدي جريدة الشرق، جريدة نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب الصحافة الذكورية، المتهم بالكويت بالمتاجرة ببنات الهوى. هيدا عوني الكعكي يللي عم يتهم الصحافيات المستقلات بإنتحال شخصية لأن رفضوا الإعتراف فيه وبنقابة الذكورية يللي حضرته عامل عليها ديك. pic.twitter.com/o9q3aM2N4h— Lina Zhaim ~ لينا (@LinaZhaim) February 16, 2022
وكانت صحيفة "الشرق" قد نشرت في عددها الصادر الأربعاء الماضي صورةً لامرأة مذيَّلةً بعبارة: "تبنّوا أوكرانيّة لحمايتها من الاحتلال الروسي".
اسمو عوني الكعكي، كل يلي اسمن هيك بكونوا بلا فهم؟🤦🏻♂️— ﮼الاطرش (@N_Alatrash) February 18, 2022
يا اخي انت ترباية شوارع، والله ما خصك بالصحافة !#لبنان #الصحافي_السوويكي pic.twitter.com/fS8cur370I