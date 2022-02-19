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https://arabic.sputniknews.com/20220219/بعد-إساءة-جنسية-السفارة-الأوكرانية-في-لبنان-تطالب-باعتذار-من-صحيفة-بعد-إهانة-الأوكرانيات-1058846674.html
بعد إساءة جنسية... السفارة الأوكرانية في لبنان تطالب باعتذار من صحيفة بعد إهانة الأوكرانيات
بعد إساءة جنسية... السفارة الأوكرانية في لبنان تطالب باعتذار من صحيفة بعد إهانة الأوكرانيات
وجهت السفارة الأوكرانية في لبنان، يوم أمس الجمعة، رسالة تنديد مباشرة لصحيفة لبنانية قامت بنشر محتوى يسيء لكرامة النساء الأوكرانيات، وذلك على خلفية الوضع... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T07:41+0000
2022-02-19T07:43+0000
العالم العربي
لبنان
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ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن السفير الأوكراني في لبنان، إيهور أوستاش، طالب في رسالته باعتذار من صحيفة "الشرق" لنشرها صورةً تحتوي على "إساءة على أساس الجنس" وعلى إهانة لـ"كرامة المواطنين الأوكرانيين".وبحسب الصحيفة، احتوت الرسالة الموجهة إلى رئيس تحرير الصحيفة ونقيب الصحافة، عوني الكعكي، تذكيرا بمبادئ السلوك المهني للصحافيّين المعتمد عالمياً.وكانت صحيفة "الشرق" قد نشرت في عددها الصادر الأربعاء الماضي صورةً لامرأة مذيَّلةً بعبارة: "تبنّوا أوكرانيّة لحمايتها من الاحتلال الروسي".
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العالم العربي, لبنان

بعد إساءة جنسية... السفارة الأوكرانية في لبنان تطالب باعتذار من صحيفة بعد إهانة الأوكرانيات

07:41 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 07:43 GMT 19.02.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورفتاة أثناء احتفالات المهرجان الصيفي بمناسبة العيد الشعبي السلافي "إيفانا كوبالا" في أوكرانيا، 6 يوليو 2020
فتاة أثناء احتفالات المهرجان الصيفي بمناسبة العيد الشعبي السلافي إيفانا كوبالا في أوكرانيا، 6 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
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وجهت السفارة الأوكرانية في لبنان، يوم أمس الجمعة، رسالة تنديد مباشرة لصحيفة لبنانية قامت بنشر محتوى يسيء لكرامة النساء الأوكرانيات، وذلك على خلفية الوضع العسكري المتوتر مع روسيا.
ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن السفير الأوكراني في لبنان، إيهور أوستاش، طالب في رسالته باعتذار من صحيفة "الشرق" لنشرها صورةً تحتوي على "إساءة على أساس الجنس" وعلى إهانة لـ"كرامة المواطنين الأوكرانيين".
وبحسب الصحيفة، احتوت الرسالة الموجهة إلى رئيس تحرير الصحيفة ونقيب الصحافة، عوني الكعكي، تذكيرا بمبادئ السلوك المهني للصحافيّين المعتمد عالمياً.
وكانت صحيفة "الشرق" قد نشرت في عددها الصادر الأربعاء الماضي صورةً لامرأة مذيَّلةً بعبارة: "تبنّوا أوكرانيّة لحمايتها من الاحتلال الروسي".
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
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