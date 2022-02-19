https://arabic.sputniknews.com/20220219/بعد-عاصفة-إبراهيم-عيسى-الإفتاء-المصرية-تصدر-بيانا-حول-الإسراء-والمعراج-1058866116.html

بعد عاصفة إبراهيم عيسى... "الإفتاء" المصرية تصدر بيانا حول "الإسراء والمعراج"

بعد عاصفة إبراهيم عيسى... "الإفتاء" المصرية تصدر بيانا حول "الإسراء والمعراج"

أصدرت دار الافتاء المصرية بيانا تطرقت فيه إلى رحلة الإسراء والمعراج، على وقع تصريحات مثيرة للجدل للإعلامي إبراهيم عيسى أنكر فيها عروج النبي محمد إلى السماء. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

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وقالت دار الافتاء في بيان مقتضب نشرته، اليوم السبت، على حسابها في موقع تويتر: "رحلة الإسراء والمعراج حَدَثت قطعًا ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال".وأثارت تصريحات إبراهيم عيسى خلال برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، موجة حادة من ردود الفعل في البلاد.وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي) إن لجانه بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج عيسى "تمهيدا للعرض على المجلس على الفور، من أجل اتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس".كما طلب المجلس في بيانه "الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع، مشيرا إلى أن كود المحتوى الديني ينص على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى".في سياق متصل، ألقى النائب في مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، اليوم السبت، بيانا عاجلا بشأن "تجاوزات الإعلامي إبراهيم عيسى".وأكد بكري أن "ما يبثه هذا الإعلامي من خلال إحدى القنوات الفضائية يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين التي تحمي كيان المجتمع والأديان، وتحول دون إثارة الفتنة وتهديد السلم المجتمعي"، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.وقال إبراهيم عيسى في برنامجه "حديث القاهرة" إن حدوث المعراج "قصة وهمية"، بحسب تعبيره، وقال: "لا يوجد معراج (صعود النبي إلى السماء) وهذه قصة وهمية، وهذا ما يقال في كتب السيرة والتاريخ حتى كتب الحديث".وجاءت تصريحات عيسى في ظل تأكيده في البرنامج أن بعض القصص التي يسردها المشايخ للجمهور وهمية.

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