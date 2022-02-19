https://arabic.sputniknews.com/20220219/بلينكين-الولايات-المتحدة-مستعدة-للرد-على-الاعتداء-الروسي-في-حال-الضرورة-1058874923.html

بلينكن: الولايات المتحدة مستعدة للرد على "الاعتداء الروسي" في حال الضرورة

بلينكن: الولايات المتحدة مستعدة للرد على "الاعتداء الروسي" في حال الضرورة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، أن بلاده على استعداد للرد على أي "اعتداء من روسيا" في حال دعت الضرورة لذلك، مشيرا إلى أن الوضع في أوكرانيا يتطور... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T18:19+0000

2022-02-19T18:19+0000

2022-02-19T18:23+0000

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أخبار أوكرانيا

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وقال بلينكن: "إن الولايات المتحدة واثقة تمامًا من البيانات الاستخباراتية التي تحصل عليها بشأن الموقف بين روسيا وأوكرانيا".وأضاف أن الوضع في أوكرانيا يتطور وفقا للسيناريو الذي توقعته واشنطن.وقال إن "بلاده على استعداد للرد على أي "اعتداء من روسيا" في حال دعت الضرورة لذلك".وفي السياق، أشار بلينكن إلى أن بايدن (الرئيس الأمريكي) مستعد دائمًا لمقابلة بوتين إذا كانت هذه الاتصالات تساعد في تعزيز السلام.وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا