https://arabic.sputniknews.com/20220219/بوشيلين-القوات-الأوكرانية-تستخدم-قاذفات-القنابل-والهاون-ونحن-قادرون-على-احتواء-عدوان-كييف-1058845679.html
بوشيلين: القوات الأوكرانية تستخدم قاذفات القنابل والهاون ونحن قادرون على احتواء عدوان كييف
بوشيلين: القوات الأوكرانية تستخدم قاذفات القنابل والهاون ونحن قادرون على احتواء عدوان كييف
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم قذائف الهاون وقاذفات القنابل وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات أثناء القصف. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T06:58+0000
2022-02-19T06:58+0000
2022-02-19T06:59+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال بوشيلين في رسالة مصورة: " التشكيلات المسلحة لأوكرانيا تستخدم قذائف الهاون وقاذفات القنابل وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات والمدافع الرشاشة الثقيلة والأسلحة الخفيفة والمدفعية وإطلاق النار من الدبابات. القوات الشعبية تصد العدو بنيران الرد".هذا وأعلن بوشيلين في وقت سابق من اليوم عن التعبئة العامة، قائلا: " أحث أبناء الوطن الذين هم في الاحتياط على القدوم إلى المفوضيات العسكرية. لقد وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة".كما وأعلن في وقت سابق عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك في إقليم دونباس إلى مقاطعة روستوف في روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
بوشيلين: القوات الأوكرانية تستخدم قاذفات القنابل والهاون ونحن قادرون على احتواء عدوان كييف
06:58 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 06:59 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم قذائف الهاون وقاذفات القنابل وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات أثناء القصف.
وقال بوشيلين في رسالة مصورة: " التشكيلات المسلحة لأوكرانيا تستخدم قذائف الهاون وقاذفات القنابل وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات والمدافع الرشاشة الثقيلة والأسلحة الخفيفة والمدفعية وإطلاق النار من الدبابات. القوات الشعبية تصد العدو بنيران الرد".
وتابع قائلا: "الشرطة الشعبية، ووزارة الطوارئ، ووزارة الداخلية، وخدمات الطوارئ جاهزة لصد هجوم أوكرانيا. ومهما كان السيناريو، سنتمكن من احتواء عدوان كييف. يجب علينا توحيد كل الجهود".
هذا وأعلن بوشيلين في وقت سابق من اليوم عن التعبئة العامة
، قائلا: " أحث أبناء الوطن الذين هم في الاحتياط على القدوم إلى المفوضيات العسكرية. لقد وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة".
كما وأعلن في وقت سابق عن تنظيم عملية
إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك في إقليم دونباس إلى مقاطعة روستوف في روسيا.