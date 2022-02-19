https://arabic.sputniknews.com/20220219/بولندا-مستعدة-لتقديم-المزيد-من-الأسلحة-الدفاعية-لأوكرانيا-1058875171.html

بولندا مستعدة لتقديم المزيد من "الأسلحة الدفاعية" لأوكرانيا

بولندا مستعدة لتقديم المزيد من "الأسلحة الدفاعية" لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، اليوم السبت، إن بلاده مستعدة لتزويد كييف بأسلحة دفاعية إضافية بعد تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T18:30+0000

2022-02-19T18:30+0000

2022-02-19T18:30+0000

بولندا

أخبار أوكرانيا

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وقال مورافيسكي في مؤتمر صحفي خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن: "نحن مستعدون لتقديم إمدادات إضافية من الأسلحة الدفاعية"، بحسب وكالة "رويترز".وأضاف أنه سيتم استخدام هذه الأسلحة "للدفاع عن الأراضي (الأوكرانية) والدفاع عن المدن والدفاع عن الناس وأماكن وجودهم ضد اعتداءات الجيش الروسي"، على حد زعمه.ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن بافيل سولوخ رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، أن سلطات بلاده قررت تسليم أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا "مصممة لخدمة أغراض الدفاع وليس الهجوم"، مضيفا: "نحن على استعداد للقيام بذلك في أي وقت".ووقتها، أكد المسؤول البولندي، أن الحديث يدور عن "عدة عشرات الآلاف من قطع الذخيرة".يشار إلى وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشاك، أعلن أمس الجمعة، عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع بلاده، 250 دبابة من طراز "أبرامز"، إصدار "إم 1 إيه 2 إس إي بي في 3".واعتبر وزير الدفاع البولندي، أن شراء الدبابات الأمريكية، هو أحد أهم العقود العسكرية في تاريخ بلاده، حيث قال إن "هذا يعد تعزيزا مهما للغاية لقدراتنا الدفاعية؛ وأحد أهم عقود الأسلحة في تاريخ بولندا".وكانت السلطات البولندية أعلنت، في وقت سابق، أنها تخطط لنشر هذه الدبابات، على الحدود الشرقية للبلاد.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".

https://arabic.sputniknews.com/20220218/الخارجية-الأمريكية-توافق-على-بيع-بولندا-250-دبابة-من-نوع-أبرامز-1058793185.html

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