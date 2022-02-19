https://arabic.sputniknews.com/20220219/تركيا-آلية-الردع-في-الناتو-قد-تعتبر-فرصة-لحل-الصراع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1058846810.html

تركيا: آلية الردع في "الناتو" قد تعتبر فرصة لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا

تركيا: آلية الردع في "الناتو" قد تعتبر فرصة لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا

صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، بأن آلية الردع في حلف "الناتو" قد تعتبر فرصة لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده ستظل حليفا قويا... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T07:50+0000

2022-02-19T07:50+0000

2022-02-19T07:52+0000

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وحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة له، بمناسبة الذكرى 70 لانضمام تركيا لحلف الناتو في عام 1952، أمس الجمعة.وأشار إلى مقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعب دور الوساطة بين البلدين، مشيرا إلى إمكانية أداء بلده دورا مهما في إنهاء التوتر.وأضاف أن تركيا تعد من الأعضاء القياديين والملتزمين في حلف الناتو منذ 70 عاما، وأنها شاركت في مهام وعمليات مختلفة ضمن صفوف الحلف في مناطق متفرقة حول العالم.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن الأربعاء الماضي، أنه يرغب في إجراء لقاء ثلاثي مع قادة روسيا وأوكرانيا في تركيا، مشيرا إلى أن اللقاء سيتم في حال وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وعن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال المتحدت باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، "لا أحد يرفض ذلك، إذا كان هذا الاجتماع يساعد حقا في حل هذا الوضع في جنوب شرقي البلاد الذي أصبح عقدة حقيقة، وبوتين على استعداد للقاء أي شخص".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

https://arabic.sputniknews.com/20220210/أردوغان-تركيا-ستواصل-مساعيها-لخفض-التوتر-بين-روسيا-وأوكرانيا-1058336969.html

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