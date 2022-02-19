عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220219/تركيا-تعلن-القضاء-على-13-عنصرا-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1058867846.html
تركيا تعلن القضاء على 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
تركيا تعلن القضاء على 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T15:36+0000
2022-02-19T15:36+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101728/96/1017289662_181:0:2656:1392_1920x0_80_0_0_ab7ffe45966c5f10e803aa30de55629b.jpg
وأوضحت الوزارة في بيان أن "8 إرهابيين تم تحييدهم في قصف استهدف منطقة "أفشين ـ باسيان" شمالي العراق"، بحسب وكالة الأناضول التركية.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الوزارة في بيان منفصل، أن القوات التركية تمكنت من تحييد 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية "مخلب النمر" المستمرة بمنطقة "حفتانين" شمالي العراق.وبذلك، ارتفع إجمالي قتلى حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا) في عمليات قصف تركية بشمالي العراق اليوم السبت إلى 13.​وفي 15 يونيو/حزيران 2020 أعلنت تركيا انطلاق عملية "مخلب النمر" في حفتانين شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر" إذ تقول أنقرة إن عناصر من "حزب العمال الكردستاني" يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/تركيا-تعلن-انتهاء-العملية-العسكرية-نسر-الشتاء-شمالي-العراق-1057638249.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101728/96/1017289662_800:0:2656:1392_1920x0_80_0_0_e471941162ad178ec01d2dfe3df0f16a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن القضاء على 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

15:36 GMT 19.02.2022
© AFP 2022 / WOLFGANG KUMMمقاتلات تركية
مقاتلات تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© AFP 2022 / WOLFGANG KUMM
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "8 إرهابيين تم تحييدهم في قصف استهدف منطقة "أفشين ـ باسيان" شمالي العراق"، بحسب وكالة الأناضول التركية.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الوزارة في بيان منفصل، أن القوات التركية تمكنت من تحييد 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية "مخلب النمر" المستمرة بمنطقة "حفتانين" شمالي العراق.
مدفعية الجيش التركي على الحدود التركية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
تركيا تعلن انتهاء العملية العسكرية "نسر الشتاء" شمالي العراق
2 فبراير, 08:46 GMT
وبذلك، ارتفع إجمالي قتلى حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا) في عمليات قصف تركية بشمالي العراق اليوم السبت إلى 13.
​وفي 15 يونيو/حزيران 2020 أعلنت تركيا انطلاق عملية "مخلب النمر" في حفتانين شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر" إذ تقول أنقرة إن عناصر من "حزب العمال الكردستاني" يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала