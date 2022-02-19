https://arabic.sputniknews.com/20220219/تركيا-تعلن-القضاء-على-13-عنصرا-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1058867846.html
تركيا تعلن القضاء على 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
تركيا تعلن القضاء على 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T15:36+0000
2022-02-19T15:36+0000
2022-02-19T15:36+0000
أخبار تركيا اليوم
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وأوضحت الوزارة في بيان أن "8 إرهابيين تم تحييدهم في قصف استهدف منطقة "أفشين ـ باسيان" شمالي العراق"، بحسب وكالة الأناضول التركية.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الوزارة في بيان منفصل، أن القوات التركية تمكنت من تحييد 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية "مخلب النمر" المستمرة بمنطقة "حفتانين" شمالي العراق.وبذلك، ارتفع إجمالي قتلى حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا) في عمليات قصف تركية بشمالي العراق اليوم السبت إلى 13.وفي 15 يونيو/حزيران 2020 أعلنت تركيا انطلاق عملية "مخلب النمر" في حفتانين شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر" إذ تقول أنقرة إن عناصر من "حزب العمال الكردستاني" يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/تركيا-تعلن-انتهاء-العملية-العسكرية-نسر-الشتاء-شمالي-العراق-1057638249.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن القضاء على 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "8 إرهابيين تم تحييدهم في قصف استهدف منطقة "أفشين ـ باسيان" شمالي العراق"، بحسب وكالة الأناضول
التركية.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الوزارة في بيان منفصل، أن القوات التركية تمكنت من تحييد 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية "مخلب النمر" المستمرة بمنطقة "حفتانين" شمالي العراق.
وبذلك، ارتفع إجمالي قتلى حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا) في عمليات قصف تركية بشمالي العراق اليوم السبت إلى 13.
وفي 15 يونيو/حزيران 2020 أعلنت تركيا انطلاق عملية "مخلب النمر" في حفتانين شمالي العراق
، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر" إذ تقول أنقرة إن عناصر من "حزب العمال الكردستاني" يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.