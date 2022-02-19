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https://arabic.sputniknews.com/20220219/تركيب-ماكينات-في-مترو-موسكو-تطهو-البيتزا-بـ-3-دقائق-صورة--1058871641.html
تركيب ماكينات في مترو موسكو تطهو البيتزا بـ 3 دقائق... صورة
تركيب ماكينات في مترو موسكو تطهو البيتزا بـ 3 دقائق... صورة
تم تركيب ماكينات لصناعة البيتزا في محطة مترو أنفاق موسكو، حيث يتم طهي البيتزا في 3 دقائق. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T16:58+0000
2022-02-19T16:58+0000
روسيا
منوعات
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ويظهر في الصورة أدناه ماكينات حمراء تشبه إلى حد ما آلات صنع القهوة، ولكنها مجهزة لصناعة البيتزا بشكل سريع.داخل الآلة، يتم خلط الدقيق بالماء، ويتم ضغط العجين في قرص، ويتم وضع الحشوة، ويتم خبز كل هذا في فرن يعمل بالأشعة تحت الحمراء عند 380 درجة.
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روسيا, منوعات

تركيب ماكينات في مترو موسكو تطهو البيتزا بـ 3 دقائق... صورة

16:58 GMT 19.02.2022
© Sputnik . Евгений Биятов / الذهاب إلى بنك الصورميترو موسكو
ميترو موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . Евгений Биятов
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تم تركيب ماكينات لصناعة البيتزا في محطة مترو أنفاق موسكو، حيث يتم طهي البيتزا في 3 دقائق.
ويظهر في الصورة أدناه ماكينات حمراء تشبه إلى حد ما آلات صنع القهوة، ولكنها مجهزة لصناعة البيتزا بشكل سريع.
داخل الآلة، يتم خلط الدقيق بالماء، ويتم ضغط العجين في قرص، ويتم وضع الحشوة، ويتم خبز كل هذا في فرن يعمل بالأشعة تحت الحمراء عند 380 درجة.
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