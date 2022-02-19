https://arabic.sputniknews.com/20220219/تركي-آل-الشيخ-يمنح-جمهور-موسم-الرياض-تجربة-مقالب-رامز-جلال-1058850832.html
تركي آل الشيخ يمنح جمهور موسم الرياض "تجربة مقالب رامز جلال"
تركي آل الشيخ يمنح جمهور موسم الرياض "تجربة مقالب رامز جلال"
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن طرحه تجربة غير مسبوقة في الشرق الأوسط لزوار موسم الرياض، مستوحاة من برامج مقالب الفنان المصري،... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T09:50+0000
2022-02-19T09:50+0000
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ولم يوضح آل الشيخ في إعلانه تفاصيل "تجربة رامز"، لكنه أشار إلى أن الجمهور سيعيش مقالب رامز جلال في بوليفارد رياض سيتي، ابتداء من غد الأحد.من ناحيته، شكر رامز جلال تركي آل الشيخ على "تجربة رامز"، وكتب عبر حسابه في "تويتر": "شكر خاص لمعالي المستشار تركي أل الشيخ على دعمه اللا محدود على "تجربة رامز" لأول مره في الشرق الأوسط".وكان رامز جلال قد نفى الشهر الماضي اعتزاله تقديم برامج المقالب لشهر رمضان، وذلك على هامش حضوره حفل توزيع جوائز "Joy" في العاصمة السعودية الرياض.وأكد جلال في تصريحات متلفزة أنه لا يستطيع إلا أن يكون متواجدا في رمضان.وفي حفل "Joy"، تلقى رامز جلال جائزة "أكثر البرامج مشاهدة" من تركي آل الشيخ، وعند تسلمه جائزة في الحفل من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية مازحه بشأن الجاكيت الأحمر اللامع الذي يرتديه، قائلا له: "أنت ترتدي جاكيت بـ"ترتر". من ناحية أخرى، وصل المستشار تركي آل الشيخ إلى العاصمة المصرية القاهرة، يوم الخميس الماضي، على متن طائرة خاصة، وذلك للقاء عدد من الفنانين والمثقفين، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجتمع, تركي آل الشيخ, أخبار الفنانين في مصر
تركي آل الشيخ يمنح جمهور موسم الرياض "تجربة مقالب رامز جلال"
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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن طرحه تجربة غير مسبوقة في الشرق الأوسط لزوار موسم الرياض، مستوحاة من برامج مقالب الفنان المصري، رامز جلال.
ولم يوضح آل الشيخ في إعلانه تفاصيل "تجربة رامز"، لكنه أشار إلى أن الجمهور سيعيش مقالب رامز جلال في بوليفارد رياض سيتي، ابتداء من غد الأحد.
من ناحيته، شكر رامز جلال تركي آل الشيخ على "تجربة رامز"، وكتب عبر حسابه في "تويتر": "شكر خاص لمعالي المستشار تركي أل الشيخ على دعمه اللا محدود على "تجربة رامز" لأول مره في الشرق الأوسط".
وكان رامز جلال قد نفى الشهر الماضي اعتزاله تقديم برامج المقالب لشهر رمضان
، وذلك على هامش حضوره حفل توزيع جوائز "Joy" في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد جلال في تصريحات متلفزة أنه لا يستطيع إلا أن يكون متواجدا في رمضان.
وفي حفل "Joy"، تلقى رامز جلال جائزة "أكثر البرامج مشاهدة" من تركي آل الشيخ، وعند تسلمه جائزة في الحفل من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية مازحه بشأن الجاكيت الأحمر اللامع الذي يرتديه، قائلا له: "أنت ترتدي جاكيت بـ"ترتر".
من ناحية أخرى، وصل المستشار تركي آل الشيخ إلى العاصمة المصرية القاهرة، يوم الخميس الماضي، على متن طائرة خاصة، وذلك للقاء عدد من الفنانين والمثقفين، بحسب بوابة "الأهرام"
المصرية.