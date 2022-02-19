https://arabic.sputniknews.com/20220219/تسجيل-870-انتهاكا-لوقف-إطلاق-النار-في-دونيتسك-ولوهانسك-1058842502.html
تسجيل 870 انتهاكا لوقف إطلاق النار في دونيتسك ولوهانسك
تسجيل 870 انتهاكا لوقف إطلاق النار في دونيتسك ولوهانسك
سجلت بعثة المراقبة الخاصة إلى أوكرانيا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 870 انتهاكا لوقف إطلاق النار في كل من دونيتسك و لوهانسك. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T00:14+0000
2022-02-19T00:14+0000
2022-02-19T00:14+0000
العالم
روسيا
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ورصدت بعثة المراقبة الخاصة إلى أوكرانيا 222انتهاكا لوقف إطلاق النار في منطقة دونيتسك، بما في ذلك 135 انفجارا،كما سجلت البعثة 648 انتهاكًا لوقف إطلاق النار، بما في ذلك 519 انفجارًا في منطقة لوهانسك.ووفقا للتقرير، فقد تم تقديم البيانات بناء على المعلومات الواردة من فرق المراقبة اعتبارًا من الساعة 19.30 (بتوقيت أوروبا الشرقية) بتاريخ 17 فبراير/شباط 2022.وكانت جمهورية دونيتسك، قد أعلنت في وقت سابق من مساء الجمعة، تجدد القصف المدفعي على منطقة زايتسيفو الواقعة على مشارف مدينة جورلوفكا، وعلى مدينة دوكوتشيفسك.وأكدت السلطات حدوث قصف آخر لمدينة دوكوتشيفسك، نفذته القوات الأوكرانية، بإطلاق 14 قذيفة هاون من عيار 120 ميليمترا.وكانت السلطات قد أعلنت قبل ساعة تقريبا، إطلاق 8 قذائف هاون من عيار 120 ميليمترا المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك، استهدفت منطقة زايتسيفو الواقعة على مشارف مدينة جورلوفكا.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/جمهورية-دونيتسك-تعلن-تجدد-القصف-على-بعض-المناطق-الحدودية-1058840436.html
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تسجيل 870 انتهاكا لوقف إطلاق النار في دونيتسك ولوهانسك
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سجلت بعثة المراقبة الخاصة إلى أوكرانيا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 870 انتهاكا لوقف إطلاق النار في كل من دونيتسك و لوهانسك.
ورصدت بعثة المراقبة الخاصة إلى أوكرانيا 222انتهاكا لوقف إطلاق النار في منطقة دونيتسك، بما في ذلك 135 انفجارا،
كما سجلت البعثة 648 انتهاكًا لوقف إطلاق النار، بما في ذلك 519 انفجارًا في منطقة لوهانسك.
ووفقا للتقرير، فقد تم تقديم البيانات بناء على المعلومات الواردة من فرق المراقبة اعتبارًا من الساعة 19.30 (بتوقيت أوروبا الشرقية) بتاريخ 17 فبراير/شباط 2022.
وكانت جمهورية دونيتسك، قد أعلنت في وقت سابق من مساء الجمعة، تجدد القصف المدفعي على منطقة
زايتسيفو الواقعة على مشارف مدينة جورلوفكا، وعلى مدينة دوكوتشيفسك.
وأكدت السلطات حدوث قصف آخر لمدينة دوكوتشيفسك، نفذته القوات الأوكرانية، بإطلاق 14 قذيفة هاون من عيار 120 ميليمترا.
وكانت السلطات قد أعلنت قبل ساعة تقريبا، إطلاق 8 قذائف هاون من عيار 120 ميليمترا المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك، استهدفت منطقة زايتسيفو الواقعة على مشارف مدينة جورلوفكا.