https://arabic.sputniknews.com/20220219/تسليح-مركبة-مدرعة-بريطانية-بمدفع-رشاش-سوفيتي-صور-1058861092.html

تسليح مركبة مدرعة بريطانية بمدفع رشاش سوفيتي... صور

تسليح مركبة مدرعة بريطانية بمدفع رشاش سوفيتي... صور

تم تطوير مدفع رشاش ZPU-2 عيار 14.5 ملم خلال الحرب الوطنية العظمى، وقد تم تركيبه على نماذج مختلفة من المعدات في أوقات مختلفة. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T13:31+0000

2022-02-19T13:31+0000

2022-02-19T13:31+0000

رصد عسكري

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على سبيل المثال، في الخمسينيات من القرن الماضي، تم تجهيز تعديلات "بي تي إر-40" و"بي تي إر-152" ذات العجلات و"بي تي إر-50" المجنزرة بمثل هذه الأسلحة.في دول العالم، قام مقاتلو الجيوش النظامية، بالإضافة إلى مجموعات متمردة مختلفة، بتركيب "مدفع بسبطانتين" من العيار الثقيل على المركبات، بما في ذلك الشاحنات الصغيرة والجيب. يمكن أيضًا رؤيتها على ناقلات الجنود الأمريكية M113، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".تم تقدير هذه المدافع المضادة للطائرات لقوتها النارية العالية وموثوقيتها وبساطتها.أقصى مدى لإطلاق النار 2000 متر. معدل إطلاق النار - 1200 طلقة في الدقيقة. تم وضع الذخيرة في صندوقين مع شرائط، 150 طلقة لكل منهما.تم إنتاجها أيضًا بواسطة الصناعة العسكرية الصينية وتم توريدها بنشاط في الخارج تحت التصنيف Type-58.تبدو نسخة غير معروفة من السيارة البريطانية المدرعة الخفيفة Ferret ، والمسلحة أيضًا بـ ZPU-2، غير عادية للغاية. هذه المركبة القتالية الاستطلاعية متاحة في القوات المسلحة النيبالية، حيث يبدو أنه تم الانتهاء منها. في السابق، كان لديها مدفع رشاش واحد فقط عيار 7.62 ملم مثبت على برج دوار.إذا حكمنا من خلال الصور، فإن هذه التجربة لم تكن ناجحة للغاية، فقد تبين أن السيارة المدرعة التي يبلغ وزنها أربعة أطنان كانت صغيرة حتى بالنسبة للتركيب الصغير إلى حد ما.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري