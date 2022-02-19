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https://arabic.sputniknews.com/20220219/تسليح-مركبة-مدرعة-بريطانية-بمدفع-رشاش-سوفيتي-صور-1058861092.html
تسليح مركبة مدرعة بريطانية بمدفع رشاش سوفيتي... صور
تسليح مركبة مدرعة بريطانية بمدفع رشاش سوفيتي... صور
تم تطوير مدفع رشاش ZPU-2 عيار 14.5 ملم خلال الحرب الوطنية العظمى، وقد تم تركيبه على نماذج مختلفة من المعدات في أوقات مختلفة. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T13:31+0000
2022-02-19T13:31+0000
رصد عسكري
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على سبيل المثال، في الخمسينيات من القرن الماضي، تم تجهيز تعديلات "بي تي إر-40" و"بي تي إر-152" ذات العجلات و"بي تي إر-50" المجنزرة بمثل هذه الأسلحة.في دول العالم، قام مقاتلو الجيوش النظامية، بالإضافة إلى مجموعات متمردة مختلفة، بتركيب "مدفع بسبطانتين" من العيار الثقيل على المركبات، بما في ذلك الشاحنات الصغيرة والجيب. يمكن أيضًا رؤيتها على ناقلات الجنود الأمريكية M113، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".تم تقدير هذه المدافع المضادة للطائرات لقوتها النارية العالية وموثوقيتها وبساطتها.أقصى مدى لإطلاق النار 2000 متر. معدل إطلاق النار - 1200 طلقة في الدقيقة. تم وضع الذخيرة في صندوقين مع شرائط، 150 طلقة لكل منهما.تم إنتاجها أيضًا بواسطة الصناعة العسكرية الصينية وتم توريدها بنشاط في الخارج تحت التصنيف Type-58.تبدو نسخة غير معروفة من السيارة البريطانية المدرعة الخفيفة Ferret ، والمسلحة أيضًا بـ ZPU-2، غير عادية للغاية. هذه المركبة القتالية الاستطلاعية متاحة في القوات المسلحة النيبالية، حيث يبدو أنه تم الانتهاء منها. في السابق، كان لديها مدفع رشاش واحد فقط عيار 7.62 ملم مثبت على برج دوار.إذا حكمنا من خلال الصور، فإن هذه التجربة لم تكن ناجحة للغاية، فقد تبين أن السيارة المدرعة التي يبلغ وزنها أربعة أطنان كانت صغيرة حتى بالنسبة للتركيب الصغير إلى حد ما.
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رصد عسكري

تسليح مركبة مدرعة بريطانية بمدفع رشاش سوفيتي... صور

13:31 GMT 19.02.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkivمدرعة "بي ام دي-4" (سيارة قوات الإنزال القتالية) خلال مسابقة "فريق الإنزال-2017" في الحقل العسكري "راييفسكي" في نوفوروسييسك، روسيا
مدرعة بي ام دي-4 (سيارة قوات الإنزال القتالية) خلال مسابقة فريق الإنزال-2017 في الحقل العسكري راييفسكي في نوفوروسييسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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تم تطوير مدفع رشاش ZPU-2 عيار 14.5 ملم خلال الحرب الوطنية العظمى، وقد تم تركيبه على نماذج مختلفة من المعدات في أوقات مختلفة.
على سبيل المثال، في الخمسينيات من القرن الماضي، تم تجهيز تعديلات "بي تي إر-40" و"بي تي إر-152" ذات العجلات و"بي تي إر-50" المجنزرة بمثل هذه الأسلحة.
في دول العالم، قام مقاتلو الجيوش النظامية، بالإضافة إلى مجموعات متمردة مختلفة، بتركيب "مدفع بسبطانتين" من العيار الثقيل على المركبات، بما في ذلك الشاحنات الصغيرة والجيب. يمكن أيضًا رؤيتها على ناقلات الجنود الأمريكية M113، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
تم تقدير هذه المدافع المضادة للطائرات لقوتها النارية العالية وموثوقيتها وبساطتها.
أقصى مدى لإطلاق النار 2000 متر. معدل إطلاق النار - 1200 طلقة في الدقيقة. تم وضع الذخيرة في صندوقين مع شرائط، 150 طلقة لكل منهما.
تم إنتاجها أيضًا بواسطة الصناعة العسكرية الصينية وتم توريدها بنشاط في الخارج تحت التصنيف Type-58.
تبدو نسخة غير معروفة من السيارة البريطانية المدرعة الخفيفة Ferret ، والمسلحة أيضًا بـ ZPU-2، غير عادية للغاية. هذه المركبة القتالية الاستطلاعية متاحة في القوات المسلحة النيبالية، حيث يبدو أنه تم الانتهاء منها. في السابق، كان لديها مدفع رشاش واحد فقط عيار 7.62 ملم مثبت على برج دوار.
إذا حكمنا من خلال الصور، فإن هذه التجربة لم تكن ناجحة للغاية، فقد تبين أن السيارة المدرعة التي يبلغ وزنها أربعة أطنان كانت صغيرة حتى بالنسبة للتركيب الصغير إلى حد ما.
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