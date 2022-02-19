https://arabic.sputniknews.com/20220219/تشاووش-أوغلو-يعلن-تعافيه-من-فيروس-كورونا-1058872022.html
تشاووش أوغلو يعلن تعافيه من فيروس كورونا
تشاووش أوغلو يعلن تعافيه من فيروس كورونا
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T17:00+0000
2022-02-19T17:00+0000
2022-02-19T17:00+0000
أخبار تركيا اليوم
فيروس كورونا
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جاء هذا في تغريدة نشرها الوزير التركي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت.وقال تشاووش أوغلو في تغريدته: "الحمد لله تحولت فحوصات فيروس كورونا لدي إلى سلبية".وعبّر الوزير التركي عن شكره لكل من تضامن معه، ودعا له خلال مرحلة الإصابة بالفيروس.وكان وزير الخارجية التركي أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا.وألغت تركيا، في 21 حزيران/ يونيو 2021، كافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار وباء كورونا بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.ويؤكد الرئيس التركي أن بلاده لا تنوي فرض إجراءات احترازية للحد من وباء كورونا لكي لا تتعطل عملية الإنتاج في البلاد.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, فيروس كورونا
تشاووش أوغلو يعلن تعافيه من فيروس كورونا
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
جاء هذا في تغريدة نشرها الوزير التركي
على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت.
وقال تشاووش أوغلو في تغريدته: "الحمد لله تحولت فحوصات فيروس كورونا لدي إلى سلبية".
وعبّر الوزير التركي عن شكره لكل من تضامن معه، ودعا له خلال مرحلة الإصابة بالفيروس.
وكان وزير الخارجية التركي أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا
.
وألغت تركيا، في 21 حزيران/ يونيو 2021، كافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار وباء كورونا بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويؤكد الرئيس التركي أن بلاده لا تنوي فرض إجراءات احترازية للحد من وباء كورونا لكي لا تتعطل عملية الإنتاج في البلاد.