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https://arabic.sputniknews.com/20220219/تشاووش-أوغلو-يعلن-تعافيه-من-فيروس-كورونا-1058872022.html
تشاووش أوغلو يعلن تعافيه من فيروس كورونا
تشاووش أوغلو يعلن تعافيه من فيروس كورونا
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T17:00+0000
2022-02-19T17:00+0000
أخبار تركيا اليوم
فيروس كورونا
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جاء هذا في تغريدة نشرها الوزير التركي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت.وقال تشاووش أوغلو في تغريدته: "الحمد لله تحولت فحوصات فيروس كورونا لدي إلى سلبية".وعبّر الوزير التركي عن شكره لكل من تضامن معه، ودعا له خلال مرحلة الإصابة بالفيروس.وكان وزير الخارجية التركي أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا.وألغت تركيا، في 21 حزيران/ يونيو 2021، كافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار وباء كورونا بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.ويؤكد الرئيس التركي أن بلاده لا تنوي فرض إجراءات احترازية للحد من وباء كورونا لكي لا تتعطل عملية الإنتاج في البلاد.
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أخبار تركيا اليوم, فيروس كورونا

تشاووش أوغلو يعلن تعافيه من فيروس كورونا

17:00 GMT 19.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
جاء هذا في تغريدة نشرها الوزير التركي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت.
وقال تشاووش أوغلو في تغريدته: "الحمد لله تحولت فحوصات فيروس كورونا لدي إلى سلبية".
وعبّر الوزير التركي عن شكره لكل من تضامن معه، ودعا له خلال مرحلة الإصابة بالفيروس.
وكان وزير الخارجية التركي أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا.
وألغت تركيا، في 21 حزيران/ يونيو 2021، كافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار وباء كورونا بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويؤكد الرئيس التركي أن بلاده لا تنوي فرض إجراءات احترازية للحد من وباء كورونا لكي لا تتعطل عملية الإنتاج في البلاد.
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