تصعيد عسكري أوكراني في دونباس واستهداف خطوط الغاز في لوغانسك وروسيا تستقبل آلاف اللاجئين
تصعيد عسكري أوكراني في دونباس واستهداف خطوط الغاز في لوغانسك وروسيا تستقبل آلاف اللاجئين
تصعيد عسكري أوكراني في دونباس واستهداف خطوط الغاز في لوغانسك وروسيا تستقبل آلاف اللاجئين، والدبيبة يتعهد بإجراء الانتخابات الليبية في يوليو/تموز المقبل، وواشنطن تؤكد أنه قد يتم الاتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران في الأيام المقبلة.
تصعيد عسكري أوكراني في دونباس واستهداف خطوط الغاز في لوغانسك وروسيا تستقبل آلاف اللاجئين
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنه سيتم توزيع اللاجئين من دونباس في سبع مناطق في روسيا على ضوء التصعيد شرقي أوكرانيا وتدفق المزيد من اللاجئين.
يأتي ذلك فيما أعلن ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد، أن القوات الأوكرانية قصفت عددا من المواقع المحاذية لمناطق سكنية.
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو قلقة للغاية من التقارير التي تتحدث عن "زيادة حادة في وتيرة القصف الأوكراني على إقليم دونباس، باستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك".
إلى ذلك، أعلنت شركة "لوغانسك غاز" أن الانفجارين، اللذين استهدفا خطوط "غاز دروجبا" في جمهورية لوغانسك كانا "عملا تخريبيا".
وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية دون جدوى إيقاف مشروع التيار الشمالي 2، لنقل الغاز الروسي لأوروبا، حتى لا ينافس الغاز الطبيعي الأمريكي المسال، وهو ما دفع واشنطن لتأجيج الأزمة حول أوكرانيا في محاولة للتأثير على واردات الغاز الروسي لأوروبا.
في هذا السياق، قال أندريه مورتازين، الصحفي والمحلل السياسي الروسي، إن الوضع متوتر جدا في منطقة دونباس بفعل التصعيد العسكري الأوكراني الذي يأتي بتشجيع من الجانب الأمريكي.
وأكد أن سبب الحملة الأمريكية العالمية التي تقودها واشنطن ضد روسيا، هو رغبة واشنطن في أن تحل محل روسيا في تصدير الغاز لأوروبا.
وأضاف أنه مازال هناك الخطر الفعلي الذي يتجسد في الهجوم على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من قبل سلطات كييف، لأن الولايات المتحدة تشجع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على التصعيد العسكري، من أجل استدعاء الردع الروسي ومن ثم اتهام روسيا بالتوغل في أراضي أوكرانيا.
الدبيبة يتعهد بإجراء الانتخابات الليبية في يوليو المقبل
تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بإجراء الانتخابات في بلاده في شهر يوليو المقبل.
جاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال مشاركته في الاحتفال في ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، الجمعة 18 فبراير/شباط، بالذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.
و قال الدبيبة: "لا للحروب ونعم للانتخابات وليبيا واحدة موحدة، لا للمراحل الانتقالية".
وخلال كلمته تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتوزيع القروض والوحدات السكنية للشباب، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تأمين صحي لكل مواطن ليبي.
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، سامي الأطرش، إن التعهد الذي بادر به الدبيبة ينقصه الواقعية بالتأكيد، لأن العبرة بالمناخ الديمقراطي وشروط توفرها بشكل صحيح وديمقراطي.
وأوضح أن التشريعات البرلمانية مازالت قائمة وهي بعيدة كل البعد عن المسارات الديمقراطية والدولة المدنية، كذلك الشق الأمني مازال لم يعالج علاجا حتميا وصحيحا وبالتالي هناك احتمالات لعدم الاستقرار الأمني.
من جهته، قال النائب في البرلمان الليبي، علي التكبالي، إنه ما لم يتغير الواقع على الأرض لن تكون هناك انتخابات وإن حدثت ستكون غير نزيهه، لأن هناك الكثير من البنود لم تتحقق منها جنيف 1 وجنيف 2 وقرار مجلس الأمن بإخراج المرتزقة من ليبيا.
واشنطن تؤكد أنه قد يتم الاتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران في الأيام المقبلة
أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن الاتفاق النووي الإيراني خلال الأيام المقبلة إذا أظهرت طهران نهجا جادا تجاه المفاوضات.
وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "إذا أظهرت إيران الجدية، يمكننا ويجب علينا التوصل إلى تفاهم للعودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في الأيام القليلة المقبلة".
وتابع أنه " لن يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدمًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي".
في هذا الإطار، قال جميل الظاهري رئيس تحرير صحيفة كيهان العربية، إنه ليست هناك أي "بوادر إيجابية" من الجانب الأمريكي حتى الآن للتوصل لاتفاق للعودة للاتفاق النووي.
وأوضح أنه ليس هناك "أي خطوة إيجابية أو عملية" للتوصل لاتفاق، بل ما يحدث هو زيادة العقوبات والحظر يوما بعد يوم.
وأضاف الظاهري أنه "لا بد أن يكون هناك خطوات عملية من الجانب الأمريكي، أولا إعطاء ضمانات للجانب الإيراني بأنه لن يخرج مرة أخرى من الاتفاق النووي، ثانيا وقف ورفع كل الحظر الموجود خاصة قرارات ترامب التي زادت من الحظر الاقتصادي والصحي".
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