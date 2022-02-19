https://arabic.sputniknews.com/20220219/تصعيد-عسكري-أوكراني-في-دونباس-واستهداف-خطوط-الغاز-في-لوغانسك-وروسيا-تستقبل-آلاف-اللاجئين-1058862958.html

تصعيد عسكري أوكراني في دونباس واستهداف خطوط الغاز في لوغانسك وروسيا تستقبل آلاف اللاجئين

تصعيد عسكري أوكراني في دونباس واستهداف خطوط الغاز في لوغانسك وروسيا تستقبل آلاف اللاجئين

تصعيد عسكري أوكراني في دونباس واستهداف خطوط الغاز في لوغانسك وروسيا تستقبل آلاف اللاجئين، والدبيبة يتعهد بإجراء الانتخابات الليبية في يوليو/تموز المقبل،... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T14:35+0000

2022-02-19T14:35+0000

2022-02-19T14:35+0000

عالم سبوتنيك

راديو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1058862703_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_dc1651c1789482bf211364d1b1d70867.png

تصعيد عسكري أوكراني في دونباس واستهداف خطوط الغاز في لوغانسك وروسيا تستقبل آلاف اللاجئين تصعيد عسكري أوكراني في دونباس واستهداف خطوط الغاز في لوغانسك وروسيا تستقبل آلاف اللاجئين

تصعيد عسكري أوكراني في دونباس واستهداف خطوط الغاز في لوغانسك وروسيا تستقبل آلاف اللاجئينأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنه سيتم توزيع اللاجئين من دونباس في سبع مناطق في روسيا على ضوء التصعيد شرقي أوكرانيا وتدفق المزيد من اللاجئين.يأتي ذلك فيما أعلن ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد، أن القوات الأوكرانية قصفت عددا من المواقع المحاذية لمناطق سكنية.من جهته، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو قلقة للغاية من التقارير التي تتحدث عن "زيادة حادة في وتيرة القصف الأوكراني على إقليم دونباس، باستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك".إلى ذلك، أعلنت شركة "لوغانسك غاز" أن الانفجارين، اللذين استهدفا خطوط "غاز دروجبا" في جمهورية لوغانسك كانا "عملا تخريبيا".وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية دون جدوى إيقاف مشروع التيار الشمالي 2، لنقل الغاز الروسي لأوروبا، حتى لا ينافس الغاز الطبيعي الأمريكي المسال، وهو ما دفع واشنطن لتأجيج الأزمة حول أوكرانيا في محاولة للتأثير على واردات الغاز الروسي لأوروبا.وأكد أن سبب الحملة الأمريكية العالمية التي تقودها واشنطن ضد روسيا، هو رغبة واشنطن في أن تحل محل روسيا في تصدير الغاز لأوروبا.الدبيبة يتعهد بإجراء الانتخابات الليبية في يوليو المقبلتعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بإجراء الانتخابات في بلاده في شهر يوليو المقبل.جاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال مشاركته في الاحتفال في ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، الجمعة 18 فبراير/شباط، بالذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.و قال الدبيبة: "لا للحروب ونعم للانتخابات وليبيا واحدة موحدة، لا للمراحل الانتقالية".وخلال كلمته تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتوزيع القروض والوحدات السكنية للشباب، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تأمين صحي لكل مواطن ليبي.وأوضح أن التشريعات البرلمانية مازالت قائمة وهي بعيدة كل البعد عن المسارات الديمقراطية والدولة المدنية، كذلك الشق الأمني مازال لم يعالج علاجا حتميا وصحيحا وبالتالي هناك احتمالات لعدم الاستقرار الأمني.واشنطن تؤكد أنه قد يتم الاتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران في الأيام المقبلةأعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن الاتفاق النووي الإيراني خلال الأيام المقبلة إذا أظهرت طهران نهجا جادا تجاه المفاوضات.وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "إذا أظهرت إيران الجدية، يمكننا ويجب علينا التوصل إلى تفاهم للعودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في الأيام القليلة المقبلة".وتابع أنه " لن يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدمًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي".وأوضح أنه ليس هناك "أي خطوة إيجابية أو عملية" للتوصل لاتفاق، بل ما يحدث هو زيادة العقوبات والحظر يوما بعد يوم.يمكنكم متابعة المزيد من عالم سبوتنيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

عالم سبوتنيك, راديو, аудио