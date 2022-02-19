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القبض على منفذ تفجير دونيتسك
- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/تضامنا-مع-منتخب-بلاده-في-الأولمبيادروسي-يبني-منزلا-على-طراز-بيوت-الإسكيمو-ليتابع-الألعابفيديو--1058862500.html
تضامنا مع منتخب بلاده في الأولمبياد...روسي يبني منزلا على طراز بيوت الإسكيمو ليتابع الألعاب...فيديو
تضامنا مع منتخب بلاده في الأولمبياد...روسي يبني منزلا على طراز بيوت الإسكيمو ليتابع الألعاب...فيديو
تضامنا مع الفريق الروسي المشارك في أولمبياد بكين، بنى مواطن روسي كوخا على طراز بيوت الإسكيمو، لتقديم نوع من الدعم المعنوي للرياضيين المشاركين. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T14:14+0000
2022-02-19T14:14+0000
بكين 2022
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وبنى ميخائيل ديك، جزيرة تاتيشيف في كراسنويارسك، على أن يتابع الألعاب الأولمبية من داخله كنوع من التضامن المعنوي مع الفريق الروسي.وقال ديك: "يواجه الرياضيون في الألعاب الأولمبية صعوبات، يشاركون دون علم ودون نشيد. وهو أمر صعب حقًا - لا يوجد دعم. ليس الدعم المادي بالطبع، لكن لا يوجد دعم معنوي. لذلك، كمشجع، قررت أيضًا أن أخلق بعض الصعوبات المصطنعة لنفسي، والتي سأتغلب عليها وأشاهد الأولمبياد".وتحدث ديك عن بعض الصعوبات التي واجهته أثناء البناء، حيث لم تكن الظروف الجوية مناسبة. في البداية، فلم يكن الهواء باردًا بدرجة كافية - فقط سالب أربع درجات. لذلك، سقط الجزء الأكبر من العمل المنجز. كما أشار إلى أنه كان يقوم ببناء كوخ إسكيمو ليس فقط للرياضيين، وللمواطنين أيضا، ليصبح معلما يزوره أصدقاؤه والسكان المقيمون في المنطقة.
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تضامنا مع منتخب بلاده في الأولمبياد...روسي يبني منزلا على طراز بيوت الإسكيمو ليتابع الألعاب...فيديو

14:14 GMT 19.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوربعثة الفريق الروسي المشارك بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين
بعثة الفريق الروسي المشارك بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تضامنا مع الفريق الروسي المشارك في أولمبياد بكين، بنى مواطن روسي كوخا على طراز بيوت الإسكيمو، لتقديم نوع من الدعم المعنوي للرياضيين المشاركين.
وبنى ميخائيل ديك، جزيرة تاتيشيف في كراسنويارسك، على أن يتابع الألعاب الأولمبية من داخله كنوع من التضامن المعنوي مع الفريق الروسي.
وقال ديك: "يواجه الرياضيون في الألعاب الأولمبية صعوبات، يشاركون دون علم ودون نشيد. وهو أمر صعب حقًا - لا يوجد دعم. ليس الدعم المادي بالطبع، لكن لا يوجد دعم معنوي. لذلك، كمشجع، قررت أيضًا أن أخلق بعض الصعوبات المصطنعة لنفسي، والتي سأتغلب عليها وأشاهد الأولمبياد".
وتحدث ديك عن بعض الصعوبات التي واجهته أثناء البناء، حيث لم تكن الظروف الجوية مناسبة. في البداية، فلم يكن الهواء باردًا بدرجة كافية - فقط سالب أربع درجات. لذلك، سقط الجزء الأكبر من العمل المنجز.
كما أشار إلى أنه كان يقوم ببناء كوخ إسكيمو ليس فقط للرياضيين، وللمواطنين أيضا، ليصبح معلما يزوره أصدقاؤه والسكان المقيمون في المنطقة.
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