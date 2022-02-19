https://arabic.sputniknews.com/20220219/تيار-المستقبل-يتساءل-من-هو-ابن-الحرام-الذي-دنس-ضريح-الحريري؟-1058850092.html
"تيار المستقبل" يتساءل: من هو ابن الحرام الذي دنس ضريح الحريري؟
"تيار المستقبل" يتساءل: من هو ابن الحرام الذي دنس ضريح الحريري؟
علق "تيار المستقبل" اللبناني على صور تم تداولها عبر "غوغل ماب" تظهر وجود عبارات مسيئة فوق ضريح مؤسس التيار، رفيق الحريري. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T09:30+0000
2022-02-19T09:30+0000
2022-02-19T09:31+0000
سعد الحريري
أخبار لبنان
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وحسب بيان نشره "تيار المستقبل" على موقعه وفي حسابه عبر موقع "تويتر"، وصف القائم بهذا الفعل بأنه "ابن حرام".وقال: "يعيث "أولاد الحرام" فجوراً وحقدا غير مسبوقين، يتنافيان مع أبسط القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، لعل أبشع صورها، ما جنته يد "ابن حرام" بحق الرمز الوطني الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري".وأوضح أنه "أقدم على نشر صورة لضريح الرئيس الشهيد عبر غوغل ماب، ليتلاعب بها بشكل وضيع ورخيص ومريض، ويدس عليها كلاما مسموما يندى له الجبين".وتساءل البيان: "من هو هذا "الابن الحرام"، ومن هم أولاد الحرام الذين خلفوه"، جازما بأن "الله - سبحانه وتعالى- والقانون سيكشفان النقاب عنهم، وسيدفعون ثمن ما اقترفوه ليس بحق الرئيس الشهيد وحرمة ضريحه فحسب، وإنما بحق كل لبناني وطني شريف".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سعد الحريري, أخبار لبنان
"تيار المستقبل" يتساءل: من هو ابن الحرام الذي دنس ضريح الحريري؟
09:30 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
علق "تيار المستقبل" اللبناني على صور تم تداولها عبر "غوغل ماب" تظهر وجود عبارات مسيئة فوق ضريح مؤسس التيار، رفيق الحريري.
وحسب بيان نشره "تيار المستقبل" على موقعه
وفي حسابه عبر موقع "تويتر"، وصف القائم بهذا الفعل بأنه "ابن حرام".
وقال: "يعيث "أولاد الحرام" فجوراً وحقدا غير مسبوقين، يتنافيان مع أبسط القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، لعل أبشع صورها، ما جنته يد "ابن حرام" بحق الرمز الوطني الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري
".
وأوضح أنه "أقدم على نشر صورة لضريح الرئيس الشهيد عبر غوغل ماب، ليتلاعب بها بشكل وضيع ورخيص ومريض، ويدس عليها كلاما مسموما يندى له الجبين".
وأعاد البيان التذكير بالعبارة التي تمت كتباتها فوق قبر رفيق الحريري، وهي: "هون مقبور ابن الحرام رفيق الحريري"!.
وتساءل البيان: "من هو هذا "الابن الحرام"، ومن هم أولاد الحرام
الذين خلفوه"، جازما بأن "الله - سبحانه وتعالى- والقانون سيكشفان النقاب عنهم، وسيدفعون ثمن ما اقترفوه ليس بحق الرئيس الشهيد وحرمة ضريحه فحسب، وإنما بحق كل لبناني وطني شريف".