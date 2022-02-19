https://arabic.sputniknews.com/20220219/جنبلاط-يرد-على-نصرالله-ويقترح-عليه-مشروعا-مربحا-للبنان-1058856204.html
جنبلاط يرد على نصرالله ويقترح عليه مشروعا مربحا للبنان
جنبلاط يرد على نصرالله ويقترح عليه مشروعا مربحا للبنان
علق رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، النائب اللبناني السابق، وليد جنبلاط، على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله عن قيام حزبه بإنتاج... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T11:42+0000
2022-02-19T11:42+0000
2022-02-19T11:42+0000
العالم العربي
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جاءت تصريحات جنبلاط على صفحته الشخصية في منصة "تويتر" قال فيها إن "خطة النهوض مع صندوق النقد الدولي تتوضح، وقد أوصى كبار المستشارين من الفريق اللبناني، بتبنّي الليرة واستثمارها، في شركات وطنية مثل كهرباء لبنان المثل الأعلى للنجاح".وتابع جنبلاط "إنني اقترح توظيف أموال المودعين، في قطاع الطائرات المسيّرة المصنوعة محليًا أو الصواريخ أو المتفجرات، ففيها مردود أفضل للبنان".وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، خلال الاحتفال المركز أنه "أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة بالآلاف إلى صواريخ دقيقة وبدأنا ذلك منذ سنوات"، كاشفًا "أننا اليوم ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات "واللي بدو يشتري يقدّم طلب"، مشددا على أنه "لدى شبابنا القدرة على مواكبة كل تطور ونحن جاهزون لأي تطور جديد في صناعتنا العسكرية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
جنبلاط يرد على نصرالله ويقترح عليه مشروعا مربحا للبنان
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علق رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، النائب اللبناني السابق، وليد جنبلاط، على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله عن قيام حزبه بإنتاج الطائرات المسيرة.
جاءت تصريحات جنبلاط على صفحته الشخصية في منصة "تويتر" قال فيها إن "خطة النهوض مع صندوق النقد الدولي تتوضح، وقد أوصى كبار المستشارين من الفريق اللبناني، بتبنّي الليرة واستثمارها، في شركات وطنية مثل كهرباء لبنان المثل الأعلى للنجاح".
وتابع جنبلاط "إنني اقترح توظيف أموال المودعين، في قطاع الطائرات المسيّرة المصنوعة محليًا أو الصواريخ أو المتفجرات، ففيها مردود أفضل للبنان".
وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لـ"حزب الله"
، حسن نصرالله، خلال الاحتفال المركز أنه "أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة بالآلاف إلى صواريخ دقيقة وبدأنا ذلك منذ سنوات"، كاشفًا "أننا اليوم ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات "واللي بدو يشتري يقدّم طلب"، مشددا على أنه "لدى شبابنا القدرة على مواكبة كل تطور ونحن جاهزون لأي تطور جديد في صناعتنا العسكرية".