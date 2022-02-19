https://arabic.sputniknews.com/20220219/حماس-تحذر-إسرائيل-الاقتراب-من-القدس-لعب-بالنار-1058880434.html

حماس تحذر إسرائيل: الاقتراب من القدس لعب بالنار

حماس تحذر إسرائيل: الاقتراب من القدس لعب بالنار

اعتبر خليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس أن الاقتراب من القدس المحتلة بمثابة "لعب بالنار". 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T21:38+0000

2022-02-19T21:38+0000

2022-02-19T21:38+0000

القدس

حركة حماس

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جاء ذلك في لقاء تليفزيوني مساء اليوم السبت تعليقا على الأحداث التي يشهدها حي الشيخ جراح بالقدس، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.وقال القيادي في حركة حماس مخاطبا السلطات الإسرائيلية: "إن ما تقومون به في القدس والشيخ جراح يذكر الجميع بمعركة سيف القدس، وأنتم تتحملون المسؤولية".ومعركة "سيف القدس" هو الاسم الذي تطلقه حركة حماس على الحرب الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل في مايو/أيار 2021.وأضاف الحية: "الاقتراب من القدس هو لعب بالنار، وعلى الاحتلال أن يختار بين النار أو السلام".وأكد على أن قطاع غزة مستعد للدفاع عن الشعب الفلسطيني في القدس بكل ما أوتي من قوة.وتشهد مدينة القدس توترات على خلفية إقامة النائب الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير، مكتبا له على أرض فلسطينية خاصة، في حي الشيخ جراح.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/إسرائيل-تقمع-مسيرة-تضامنية-مع-أهالي-حي-الشيخ-جراح-في-القدس-الشرقية-1058824303.html

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القدس, حركة حماس