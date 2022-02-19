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https://arabic.sputniknews.com/20220219/خبير-بريطانيا-وأمريكا-الأقل-تضررا-من-نشوب-حرب-أوكرانية-روسية--1058875552.html
خبير: بريطانيا وأمريكا الأقل تضررا من نشوب حرب أوكرانية روسية
خبير: بريطانيا وأمريكا الأقل تضررا من نشوب حرب أوكرانية روسية
قال الباحث والمحلل السياسي الأردني، عريب الرنتاوي، إن الولايات المتحدة وبريطانيا، ستصبحان أقل الدول تضررا في حال نشبت حرب أوكرانية روسية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T18:43+0000
2022-02-19T18:43+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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عمان– سبوتنيك. جاء ذلك في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بشأن الأزمة الراهنة بين أوكرانيا وروسيا والحديث عن نشوب حرب.وقال الرنتاوي: "الأقل تضررا بسبب البعد الجغرافي، (هما) الولايات المتحدة بالدرجة الأولى وبريطانيا بالدرجة الثانية".وأوضح الرنتاوي أن "هنالك خشية من التداعيات مثل موجات اللجوء التي قد تجتاح أوروبا بدءا من بولندا وغيرها".ورأى أن هذا الوضع يثير قلق الاتحاد الأوروبي "لكنه لا يقلق بريطانيا والولايات المتحدة، وهما أكثر دولتين متشددتين وأكثر دولتين تقرعان طبول الحرب في هذا المجال".واستعرض الرنتاوي السيناريوهات المختلفة قائلا إنه "من الصعب التنبؤ (بما سيجري)".لكنه أشار إلى أن هناك سيناريوهات أخرى، كنجاح الدبلوماسية أو وقوع مواجهات محدودة جغرافيا وعسكريا.وبيّن أن "جميع الاحتمالات واردة في ظل حالة الاستقطاب والتوتر الشديدة بين المعسكرات المتناحرة".وأضاف: "نحن في سباق محموم ساعة بساعة بين التصعيد وبين الدبلوماسية، بين خيار الحرب والخيار الدبلوماسي".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وأكدت روسيا مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.وفي ظل هذا التوتر حول الوضع في أوكرانيا، تتواصل الجهود الدبلوماسية والمحادثات الكثيفة خلال الأيام الأخيرة سعيا لإحراز تقدم نحو حل لهذه الأزمة التي يصفها الغربيون بأنها الأخطر منذ نهاية الحرب الباردة قبل ثلاثة عقود.واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسيك، المعلنتان من طرف واحد، التعبئة العامة، في أعقاب قصف للجيش الأوكراني استهدف المنطقة، كما أعلنت الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف بسبب توتر الأوضاع.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/الناتو-أول-خطوة-لخفض-التصعيد-في-أوكرانيا-هو-سحب-روسيا-لقواتها-من-الحدود-1058850344.html
https://arabic.sputniknews.com/20220219/الخارجية-الروسية-الولايات-المتحدة-تسحب-مراقبيها-من-أوكرانيا-لإخفاء-الحقيقة-عن-مواطنيها-1058870428.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

خبير: بريطانيا وأمريكا الأقل تضررا من نشوب حرب أوكرانية روسية

18:43 GMT 19.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN NAVAL FORCESتعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في موقع غير معلوم، أوكرانيا 18 فبراير 2022
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في موقع غير معلوم، أوكرانيا 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN NAVAL FORCES
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قال الباحث والمحلل السياسي الأردني، عريب الرنتاوي، إن الولايات المتحدة وبريطانيا، ستصبحان أقل الدول تضررا في حال نشبت حرب أوكرانية روسية.
عمان– سبوتنيك. جاء ذلك في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بشأن الأزمة الراهنة بين أوكرانيا وروسيا والحديث عن نشوب حرب.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
"الناتو": أول خطوة لخفض التصعيد في أوكرانيا هو سحب روسيا لقواتها من الحدود
09:38 GMT
وقال الرنتاوي: "الأقل تضررا بسبب البعد الجغرافي، (هما) الولايات المتحدة بالدرجة الأولى وبريطانيا بالدرجة الثانية".
وأوضح الرنتاوي أن "هنالك خشية من التداعيات مثل موجات اللجوء التي قد تجتاح أوروبا بدءا من بولندا وغيرها".
ورأى أن هذا الوضع يثير قلق الاتحاد الأوروبي "لكنه لا يقلق بريطانيا والولايات المتحدة، وهما أكثر دولتين متشددتين وأكثر دولتين تقرعان طبول الحرب في هذا المجال".
واستعرض الرنتاوي السيناريوهات المختلفة قائلا إنه "من الصعب التنبؤ (بما سيجري)".
لكنه أشار إلى أن هناك سيناريوهات أخرى، كنجاح الدبلوماسية أو وقوع مواجهات محدودة جغرافيا وعسكريا.
وبيّن أن "جميع الاحتمالات واردة في ظل حالة الاستقطاب والتوتر الشديدة بين المعسكرات المتناحرة".
وأضاف: "نحن في سباق محموم ساعة بساعة بين التصعيد وبين الدبلوماسية، بين خيار الحرب والخيار الدبلوماسي".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وأكدت روسيا مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تسحب مراقبيها من أوكرانيا لإخفاء الحقيقة عن مواطنيها
16:17 GMT
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
وفي ظل هذا التوتر حول الوضع في أوكرانيا، تتواصل الجهود الدبلوماسية والمحادثات الكثيفة خلال الأيام الأخيرة سعيا لإحراز تقدم نحو حل لهذه الأزمة التي يصفها الغربيون بأنها الأخطر منذ نهاية الحرب الباردة قبل ثلاثة عقود.
واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسيك، المعلنتان من طرف واحد، التعبئة العامة، في أعقاب قصف للجيش الأوكراني استهدف المنطقة، كما أعلنت الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف بسبب توتر الأوضاع.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
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خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
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