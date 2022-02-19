https://arabic.sputniknews.com/20220219/خبير-سبب-التصعيد-الأمريكي-ضد-روسيا-هو-رغبة-واشنطن-في-طردها-من-سوق-الطاقة-الأوربية-1058861875.html
خبير: سبب التصعيد الأمريكي ضد روسيا هو رغبة واشنطن في طردها من سوق الطاقة الأوروبية
خبير: سبب التصعيد الأمريكي ضد روسيا هو رغبة واشنطن في طردها من سوق الطاقة الأوروبية
قال أندريه موتار زين، الصحفي والمحلل السياسي الروسي، إن الوضع متوتر جدا في منطقة دونباس بفعل التصعيد العسكري الأوكراني الذي يأتي بتشجيع من الجانب الأمريكي. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T13:57+0000
2022-02-19T13:57+0000
2022-02-19T14:03+0000
العالم
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وأكد موتار زين لـ"سبوتنيك" أن سبب الحملة الأمريكية العالمية التي تقودها واشنطن ضد روسيا، هو رغبة واشنطن في أن تحل محل روسيا في تصدير الغاز لأوروبا.وأضاف أنهو أوضح أنوتابع أن "رغبة واشنطن في أن تحل محل روسيا في تصدير الغاز لأوروبا هو السبب الرئيس في الحملة العالمية التي توجهها الولايات المتحدة ضد روسيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية".واعتبر أن مرسوم الاستدعاء للاحتياطيين العسكري الروسي هو دوري ويحدث سنويا أن يوقع الرئيس الروسي هذا المرسوم لإجراء تدريبات بشكل عادي.و قال إنه لا يتوقع أي اختراق في المحادثات بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة يوم 23 فبراير/ شباط الجاري، لأن واشنطن تريد أن تفرض على موسكو ما تريد وأن تبعدها بشكل طويل الأمد عن أوروبا، بينما تتجاهل المطالب الأمنية الروسية بشأن بعدم توسع حلف الناتو إلى الشرق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبير: سبب التصعيد الأمريكي ضد روسيا هو رغبة واشنطن في طردها من سوق الطاقة الأوروبية
13:57 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 14:03 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
قال أندريه موتار زين، الصحفي والمحلل السياسي الروسي، إن الوضع متوتر جدا في منطقة دونباس بفعل التصعيد العسكري الأوكراني الذي يأتي بتشجيع من الجانب الأمريكي.
وأكد موتار زين لـ"سبوتنيك
" أن سبب الحملة الأمريكية العالمية التي تقودها واشنطن ضد روسيا، هو رغبة واشنطن في أن تحل محل روسيا في تصدير الغاز لأوروبا.
"ما زال هناك الخطر الفعلي الذي يتجسد في الهجوم على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من قبل سلطات كييف، لأن الولايات المتحدة تشجع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التصعيد العسكري، من أجل استدعاء الردع الروسي ومن ثم اتهام روسيا بالتوغل في أراضي أوكرانيا".
أندريه موتار زين
صحفي ومحلل سياسي روسي
"السيناريو معروف بعد ذلك وهو فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا"، معتبرا أن "الهدف الرئيسي الاقتصادي والاستراتيجي الذي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقه، هو طرد روسيا من سوق الطاقة الأوروبية وخاصة وقف تزويد ألمانيا بالغاز الروسي".
أندريه موتار زين
صحفي ومحلل سياسي روسي
وتابع أن "رغبة واشنطن في أن تحل محل روسيا في تصدير الغاز لأوروبا هو السبب الرئيس في الحملة العالمية التي توجهها الولايات المتحدة ضد روسيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية".
واعتبر أن مرسوم الاستدعاء للاحتياطيين العسكري الروسي هو دوري ويحدث سنويا أن يوقع الرئيس الروسي هذا المرسوم لإجراء تدريبات بشكل عادي.
و قال إنه لا يتوقع أي اختراق في المحادثات بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة يوم 23 فبراير/ شباط الجاري، لأن واشنطن تريد أن تفرض على موسكو ما تريد وأن تبعدها بشكل طويل الأمد عن أوروبا، بينما تتجاهل المطالب الأمنية الروسية بشأن بعدم توسع حلف الناتو إلى الشرق.