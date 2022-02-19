https://arabic.sputniknews.com/20220219/خبير-مصري-من-المحتمل-إنتاج-الكهرباء-من-سد-النهضة-بداية-من-غد-الأحد-1058880249.html

خبير مصري: من المحتمل إنتاج الكهرباء من سد النهضة بداية من غد الأحد

خبير مصري: من المحتمل إنتاج الكهرباء من سد النهضة بداية من غد الأحد

قال عباس شراقي، أستاذ جيولوجيا المياه المصري، اليوم السبت، إنه من المحتمل أن يتم إنتاج الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي، بداية من غد الأحد، وهي خطوة كانت مؤجلة... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T21:37+0000

2022-02-19T21:37+0000

2022-02-19T21:37+0000

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وجاء تصريح عباس شراقي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد المصرية، ونقلته بوابة الأهرام، مساء اليوم السبت، والتي أكد خلالها أن ما تقوم به إثيوبيا من توليد الكهرباء تصرف أحادي الجانب حيال ملف السد، ولا توجد بوادر أي مفاوضات حول السد مع إثيوبيا.وأوضح شراقي أن إثيوبيا تعاني من مشكلات داخلية وتستغل ورقة السد للتغطية عليها، وتشغيل الكهرباء من السد ليس في صالح بلدي المصب، مصر والسودان، مشيرا إلى أنه من المتوقع عدم وجود تخزين ثالث للمياه في السد، وفي حال إتمام تلك الخطوة ستكون بكميات مياه ليست كبيرة.وطالب الخبير المصري بضرورة التحرك الدولي للوصول إلى مفاوضات لإنهاء أزمة السد، لافتا إلى أن إثيوبيا قامت بتخزين 3.5 مليار متر مكعب في العام الماضي، ومع بدء بدء تشغيل الكهرباء في السد سوف تمر المياه عبر توربينين بنحو مليار متر مكعب شهريا، لتعود المياه المخزنة في السد إلى مصر والسودان، مجددا، في فترة تصل إلى ثلاث أشهر ونصف.وذكر عباس شراقي أن توليد الكهرباء من سد النهضة لن يؤثر على مصر، ولكن بلاده ترفض التصرف الأحادي من إثيوبيا، مشيرا إلى أنه في حال إنتاج الكهرباء من السد غدا، سوف تنتج طاقة كهربائية بنحو 150 ميجاوات، وهي ليست ذات جدوى، حيث لا تمتلك إثيوبيا محطات نقل الكهرباء، مؤكدا أن الهدف من تشغيل توربينين هدف سياسي فقط.

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