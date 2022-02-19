عربي
مراسل "سبوتنيك" أصوات انفجارات تسمع الآن من ضواحي دونيتسك
https://arabic.sputniknews.com/20220219/خبير-مصري-من-المحتمل-إنتاج-الكهرباء-من-سد-النهضة-بداية-من-غد-الأحد-1058880249.html
خبير مصري: من المحتمل إنتاج الكهرباء من سد النهضة بداية من غد الأحد
خبير مصري: من المحتمل إنتاج الكهرباء من سد النهضة بداية من غد الأحد
قال عباس شراقي، أستاذ جيولوجيا المياه المصري، اليوم السبت، إنه من المحتمل أن يتم إنتاج الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي، بداية من غد الأحد، وهي خطوة كانت مؤجلة... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T21:37+0000
2022-02-19T21:37+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
أخبار إثيوبيا
أخبار سد النهضة الإثيوبي
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1049609136_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_debe43fbe6399de74852c941bcc1b87c.jpg
وجاء تصريح عباس شراقي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد المصرية، ونقلته بوابة الأهرام، مساء اليوم السبت، والتي أكد خلالها أن ما تقوم به إثيوبيا من توليد الكهرباء تصرف أحادي الجانب حيال ملف السد، ولا توجد بوادر أي مفاوضات حول السد مع إثيوبيا.وأوضح شراقي أن إثيوبيا تعاني من مشكلات داخلية وتستغل ورقة السد للتغطية عليها، وتشغيل الكهرباء من السد ليس في صالح بلدي المصب، مصر والسودان، مشيرا إلى أنه من المتوقع عدم وجود تخزين ثالث للمياه في السد، وفي حال إتمام تلك الخطوة ستكون بكميات مياه ليست كبيرة.وطالب الخبير المصري بضرورة التحرك الدولي للوصول إلى مفاوضات لإنهاء أزمة السد، لافتا إلى أن إثيوبيا قامت بتخزين 3.5 مليار متر مكعب في العام الماضي، ومع بدء بدء تشغيل الكهرباء في السد سوف تمر المياه عبر توربينين بنحو مليار متر مكعب شهريا، لتعود المياه المخزنة في السد إلى مصر والسودان، مجددا، في فترة تصل إلى ثلاث أشهر ونصف.وذكر عباس شراقي أن توليد الكهرباء من سد النهضة لن يؤثر على مصر، ولكن بلاده ترفض التصرف الأحادي من إثيوبيا، مشيرا إلى أنه في حال إنتاج الكهرباء من السد غدا، سوف تنتج طاقة كهربائية بنحو 150 ميجاوات، وهي ليست ذات جدوى، حيث لا تمتلك إثيوبيا محطات نقل الكهرباء، مؤكدا أن الهدف من تشغيل توربينين هدف سياسي فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/إشادة-أمريكية-رفيعة-بإدارة-السيسي-لأزمة-سد-النهضة-وتجنبه-العمل-العسكري-1058335480.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1049609136_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c10b7a994b35c75d983a1a8a0d37be94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر

خبير مصري: من المحتمل إنتاج الكهرباء من سد النهضة بداية من غد الأحد

21:37 GMT 19.02.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMIDالملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا
الملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMID
تابعنا عبرGoogle news
قال عباس شراقي، أستاذ جيولوجيا المياه المصري، اليوم السبت، إنه من المحتمل أن يتم إنتاج الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي، بداية من غد الأحد، وهي خطوة كانت مؤجلة لعدة سنوات لعدم جاهزية السد.
وجاء تصريح عباس شراقي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد المصرية، ونقلته بوابة الأهرام، مساء اليوم السبت، والتي أكد خلالها أن ما تقوم به إثيوبيا من توليد الكهرباء تصرف أحادي الجانب حيال ملف السد، ولا توجد بوادر أي مفاوضات حول السد مع إثيوبيا.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أثينا، اليونان 11 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
إشادة أمريكية رفيعة بإدارة السيسي لأزمة سد النهضة وتجنبه العمل العسكري
10 فبراير, 19:07 GMT
وأوضح شراقي أن إثيوبيا تعاني من مشكلات داخلية وتستغل ورقة السد للتغطية عليها، وتشغيل الكهرباء من السد ليس في صالح بلدي المصب، مصر والسودان، مشيرا إلى أنه من المتوقع عدم وجود تخزين ثالث للمياه في السد، وفي حال إتمام تلك الخطوة ستكون بكميات مياه ليست كبيرة.
وطالب الخبير المصري بضرورة التحرك الدولي للوصول إلى مفاوضات لإنهاء أزمة السد، لافتا إلى أن إثيوبيا قامت بتخزين 3.5 مليار متر مكعب في العام الماضي، ومع بدء بدء تشغيل الكهرباء في السد سوف تمر المياه عبر توربينين بنحو مليار متر مكعب شهريا، لتعود المياه المخزنة في السد إلى مصر والسودان، مجددا، في فترة تصل إلى ثلاث أشهر ونصف.
وذكر عباس شراقي أن توليد الكهرباء من سد النهضة لن يؤثر على مصر، ولكن بلاده ترفض التصرف الأحادي من إثيوبيا، مشيرا إلى أنه في حال إنتاج الكهرباء من السد غدا، سوف تنتج طاقة كهربائية بنحو 150 ميجاوات، وهي ليست ذات جدوى، حيث لا تمتلك إثيوبيا محطات نقل الكهرباء، مؤكدا أن الهدف من تشغيل توربينين هدف سياسي فقط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала