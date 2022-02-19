https://arabic.sputniknews.com/20220219/خرق-من-ترامب-يوازي-الخيانة-العامة-السلطات-الأمريكية-تكشف-عن-فعلة-الرئيس-السابق-1058847761.html

خرق من ترامب يوازي الخيانة العامة... السلطات الأمريكية تكشف عن "فعلة" الرئيس السابق

خرق من ترامب يوازي الخيانة العامة... السلطات الأمريكية تكشف عن "فعلة" الرئيس السابق

كشفت الإدارة العامة الأمريكية للمحفوظات والسجلات، اليوم السبت، أن الرئيس السابق دونالد ترامب نقل معلومات سرية لدى مغادرته البيت الأبيض إلى منزله في فلوريدا. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T08:26+0000

2022-02-19T08:26+0000

2022-02-19T08:26+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن الإدارة العامة الأمريكية للمحفوظات والسجلات التي وجهت رسالة إلى الكونغرس بشأن هذه القضية التي تتعلق بنقل معلومات سرية إلى خارج البيت الأبيض.وأضافت إدارة المحفوظات أنها أبلغت وزارة العدل التي ستتولى أي تحقيق بشأن 15 صندوقا من الوثائق استعادتها الإدارة في الآونة الأخيرة.وأوضح ديفيد فيرييرو أمين المحفوظات في الولايات المتحدة في رسالة إلى النائبة الديمقراطية الأميركية كارولين مالوني رئيسة لجنة الرقابة بمجلس النواب أن "الإدارة العامة الأمريكية للمحفوظات والسجلات حددت مواد تعتبر معلومات سرية خاصة بالأمن القومي داخل الصناديق".وتبحث لجنة مالوني في طريقة تعامل ترامب مع السجلات. وترك الرئيس الجمهوري منصبه في كانون الثاني 2021. وقال مالوني في بيان إن "هذه الاكتشافات الجديدة تعمق القلق بشأن تجاهل الرئيس السابق ترامب الصارخ لقوانين السجلات الاتحادية والتأثير المحتمل على سجلنا التاريخي".وفي السياق نفسه، أوضح ترامب في بيان خطي إن "الأرشيف العام لم يعثرعلى أي شيء، وقد تم اعطاؤها، عند طلبه، سجلات رئاسية في عملية عادية وروتينية لضمان الحفاظ على تراثي وبما يتوافق مع قانون السجلات الرئاسية"، مضيفا “لو كان هذا أي شخص آخر غير ترامب لما كانت هناك قصة".وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت الأسبوع الماضي أنه تم تصنيف بعض الوثائق التي نُقلت إلى منزل على أنها سرية مما قد يزيد الضغط القانوني الذي قد يواجهه ترامب أو مساعدوه.ويفرض قانون السجلات الرئاسية الحفاظ على المذكرات والرسائل والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني والفاكسات وغيرها من الاتصالات المكتوبة المتعلقة بالمهام الرسمية للرئيس.

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