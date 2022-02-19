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دولة عربية تعلن استعدادها لاستضافة الجولة القادمة من المحادثات الإيرانية السعودية

دولة عربية تعلن استعدادها لاستضافة الجولة القادمة من المحادثات الإيرانية السعودية

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، عن استعداد بلاده لاستضافة الجولة القادمة من المحادثات الإيرانية السعودية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T12:15+0000

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بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائهما على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، القضايا الثنائية وآخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وقدم فؤاد حسين، خلال هذا اللقاء، تقريرا عن التطورات الداخلية في العراق والوضع بعد الانتخابات، معلناً استعداد بلاده لاستضافة الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والسعودية.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أكد أن بلاده على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية في إطار جولات المحادثات السابقة في بغداد، معتبرا أن موعد الجولة القادمة متعلق بقرار الرياض، وفقا لوكالة فارس.وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، السبت الماضي، عن استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول إلى نتيجة.وشدد رئيسي، بحسب البيان، على ضرورة أن "يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين".

https://arabic.sputniknews.com/20220203/إيران-تأمل-في-أن-يكون-الحوار-مع-السعودية-مثمرا-لحل-خلافات-المنطقة--1057876777.html

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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم