https://arabic.sputniknews.com/20220219/دونباس-تؤكد-استعدادها-لحوار-بناء-مع-كييف-وتنفي-انسحابها-من-اتفاقيات-مينسك-1058851362.html
دونباس تؤكد استعدادها لحوار بناء مع كييف وتنفي انسحابها من اتفاقيات مينسك
دونباس تؤكد استعدادها لحوار بناء مع كييف وتنفي انسحابها من اتفاقيات مينسك
أعلن الممثل المفوض لجمهورية لوغانسك (المعلنة من طرف واحد) في مفاوضات مينسك، فلاديسلاف ديينيغو، اليوم السبت، أن دونباس مستعدة للحوار البناء مع كييف من خلال... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T10:00+0000
2022-02-19T10:00+0000
2022-02-19T10:01+0000
العالم
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وقال ديينيغو عبر صفحة منصة "تليغرام" التابعة لوزارة خارجية لوغانسك: "نؤكد مرة أخرى أننا مستعدون لإجراء حوار موضوعي وبناء (وليس حوار فردي) حول قضايا محددة ومع مقترحات محددة لتحقيق نتيجة محددة".وأضاف ديينيغو قائلا: "هو أمر مهم بشكل خاص في الوضع الحالي. ومع ذلك، نحن لا ندعم المبادرات لتعيين اجتماعات استثنائية لتحقيق تأثير إعلامي".كما نفى ديينيغو، التقارير الإعلامية التي زعمت انسحاب جمهوريتي دونباس من اتفاقيات مينسك قائلا: ""نظر لما نُشر بوسائل الإعلام من تقارير حول انسحاب مزعوم لجمهوريتي دونباس من عملية مفاوضات مينسك، توضح وزارة خارجية جمهورية لوغانسك بصورة رسمية، أن هذه التفسيرات الإعلامية لا تتوافق مع الواقع".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دونباس تؤكد استعدادها لحوار بناء مع كييف وتنفي انسحابها من اتفاقيات مينسك
10:00 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 10:01 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
أعلن الممثل المفوض لجمهورية لوغانسك (المعلنة من طرف واحد) في مفاوضات مينسك، فلاديسلاف ديينيغو، اليوم السبت، أن دونباس مستعدة للحوار البناء مع كييف من خلال مجموعة الاتصال.
وقال ديينيغو عبر صفحة منصة "تليغرام" التابعة لوزارة خارجية لوغانسك: "نؤكد مرة أخرى أننا مستعدون لإجراء حوار موضوعي وبناء (وليس حوار فردي) حول قضايا محددة ومع مقترحات محددة لتحقيق نتيجة محددة".
وأضاف ديينيغو قائلا: "هو أمر مهم بشكل خاص في الوضع الحالي. ومع ذلك، نحن لا ندعم المبادرات لتعيين اجتماعات استثنائية لتحقيق تأثير إعلامي".
كما نفى ديينيغو، التقارير الإعلامية التي زعمت انسحاب جمهوريتي دونباس من اتفاقيات مينسك قائلا: ""نظر لما نُشر بوسائل الإعلام من تقارير حول انسحاب مزعوم لجمهوريتي دونباس من عملية مفاوضات مينسك، توضح وزارة خارجية جمهورية لوغانسك بصورة رسمية، أن هذه التفسيرات الإعلامية لا تتوافق مع الواقع".