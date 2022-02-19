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"مدة العملية 5 أيام"...استخبارات جمهورية دونيتسك تحصل على خطة هجوم القوات الأوكرانية
https://arabic.sputniknews.com/20220219/دونباس-تؤكد-استعدادها-لحوار-بناء-مع-كييف-وتنفي-انسحابها-من-اتفاقيات-مينسك-1058851362.html
دونباس تؤكد استعدادها لحوار بناء مع كييف وتنفي انسحابها من اتفاقيات مينسك
دونباس تؤكد استعدادها لحوار بناء مع كييف وتنفي انسحابها من اتفاقيات مينسك
أعلن الممثل المفوض لجمهورية لوغانسك (المعلنة من طرف واحد) في مفاوضات مينسك، فلاديسلاف ديينيغو، اليوم السبت، أن دونباس مستعدة للحوار البناء مع كييف من خلال... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T10:00+0000
2022-02-19T10:01+0000
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وقال ديينيغو عبر صفحة منصة "تليغرام" التابعة لوزارة خارجية لوغانسك: "نؤكد مرة أخرى أننا مستعدون لإجراء حوار موضوعي وبناء (وليس حوار فردي) حول قضايا محددة ومع مقترحات محددة لتحقيق نتيجة محددة".وأضاف ديينيغو قائلا: "هو أمر مهم بشكل خاص في الوضع الحالي. ومع ذلك، نحن لا ندعم المبادرات لتعيين اجتماعات استثنائية لتحقيق تأثير إعلامي".كما نفى ديينيغو، التقارير الإعلامية التي زعمت انسحاب جمهوريتي دونباس من اتفاقيات مينسك قائلا: ""نظر لما نُشر بوسائل الإعلام من تقارير حول انسحاب مزعوم لجمهوريتي دونباس من عملية مفاوضات مينسك، توضح وزارة خارجية جمهورية لوغانسك بصورة رسمية، أن هذه التفسيرات الإعلامية لا تتوافق مع الواقع".
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دونباس تؤكد استعدادها لحوار بناء مع كييف وتنفي انسحابها من اتفاقيات مينسك

10:00 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 10:01 GMT 19.02.2022)
© Sputnik . Sergey Baturin / الذهاب إلى بنك الصورالحياة اليومية في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرانيا 30 يناير 2022
الحياة اليومية في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرانيا 30 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن الممثل المفوض لجمهورية لوغانسك (المعلنة من طرف واحد) في مفاوضات مينسك، فلاديسلاف ديينيغو، اليوم السبت، أن دونباس مستعدة للحوار البناء مع كييف من خلال مجموعة الاتصال.
وقال ديينيغو عبر صفحة منصة "تليغرام" التابعة لوزارة خارجية لوغانسك: "نؤكد مرة أخرى أننا مستعدون لإجراء حوار موضوعي وبناء (وليس حوار فردي) حول قضايا محددة ومع مقترحات محددة لتحقيق نتيجة محددة".
وأضاف ديينيغو قائلا: "هو أمر مهم بشكل خاص في الوضع الحالي. ومع ذلك، نحن لا ندعم المبادرات لتعيين اجتماعات استثنائية لتحقيق تأثير إعلامي".
كما نفى ديينيغو، التقارير الإعلامية التي زعمت انسحاب جمهوريتي دونباس من اتفاقيات مينسك قائلا: ""نظر لما نُشر بوسائل الإعلام من تقارير حول انسحاب مزعوم لجمهوريتي دونباس من عملية مفاوضات مينسك، توضح وزارة خارجية جمهورية لوغانسك بصورة رسمية، أن هذه التفسيرات الإعلامية لا تتوافق مع الواقع".
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